PSG: "Il a deux ans de contrat", lâche Leonardo sur les rumeurs autour de Pochettino

Après le match nul entre l'OL et le PSG chez les féminines ce dimanche en D1 (0-0), Leonardo n'a pas échappé aux questions autour de l'équipe masculine et de Mauricio Pochettino, dont le nom circule au Real Madrid et à Tottenham.

Sur Canal+, il a profité d'une maladresse de formulation pour esquiver la question. Sur France Bleu, il n'a lâché que quelques mots: "Je vous le dis, Mauricio Pochettino a deux ans de contrat avec nous et on est très contents", a simplement répondu Leonardo à propos des rumeurs autour de l'avenir de l'entraîneur du PSG.

Depuis plusieurs jours, une valse des entraîneurs sévit en Europe et a quelques retentissements côté parisien. Car le nom de Mauricio Pochettino circule au Real Madrid - où le départ de Zinedine Zidane a été acté - ou encore dans son ancien club Tottenham, qui a licencié José Mourinho il y a quelques mois. Mais le directeur sportif parisien, lui, rappelle son entraîneur à ses obligations contractuelles.

"C'est une saison très positive"

La deuxième partie de saison du PSG - sous les ordres de Pochettino donc, arrivé après le licenciement de Thomas Tuchel - n'a pourtant pas été de tout repos. Et s'est même conclue sur une deuxième place en Ligue 1 derrière le LOSC.

"Si on voit la saison qu'on a vécue, c'est une saison très positive, estime tout de m^me Leonardo. Les deux dernières années... tu gagnes tous les titres nationaux l'année dernière, tu arrives en finale de Ligue des champions, cette année tu arrives en demi-finale en gagnant la Coupe de France et en terminant deuxième du championnat. Et il y a des équipes qui ont maintenu un niveau très important durant tout le championnat. C'était un combat à quatre jusqu'à la fin et on est arrivé deuxième. Cela peut se passer. Tout le bon dit que c'est un championnat facile... facile, si tu gagnes tous les matchs! Mais pour cela, il faut être très bien et Lille l'a été et l'a gagné."