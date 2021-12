PSG: "J'ai l'impression que Pochettino fait tout pour se faire virer", observe Di Meco

Eric Di Meco se demande si Mauricio Pochettino a le charisme nécessaire pour tirer le meilleur de l'effectif de stars du PSG. Notre consultant estime que le coach argentin est même prêt à faire ses valises si une belle porte de sortie s'offre à lui.

Mauricio Pochettino a-t-il les épaules pour gérer le vestiaire du PSG? Critiqué par certains supporters, le technicien argentin assure pourtant avoir le soutien de ses joueurs, même si le jeu parisien déçoit ces dernières semaines. Un constat partagé par Eric Di Meco dans le Super Moscato Show ce lundi sur RMC. "J'ai l'impression que Pochettino fait tout pour se faire virer. Plus ça va, plus je me pose des questions. S'il se fait virer à l'intersaison, je me demande s'il sera si malheureux que ça. Je pense qu'il en souffre. Il se rend compte de son niveau et de sa capacité à gérer un vestiaire comme ça, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas le même métier que d'être un entraîneur d'un club moyen ou structuré ou d'un club qui a une longue histoire, avec des dirigeants qui sont dans le foot depuis longtemps."

"Il faut la reconnaissance du vestiaire"

Di Meco évoque également l'hypothèse Zinedine Zidane, dont le nom circule dans la sphère du PSG. "On peut ne peut pas mettre en doute les capacités de Zizou à entraîner ailleurs ou à être un grand entraîneur. Il a réussi à gérer un vestiaire très compliqué au Real, ce qui est un métier particulier. Pochettino se rend compte, peut-être de lui-même, que c'est trop compliqué pour lui, parce qu'il y a trop de facteurs à gérer. Ce n'est pas que du terrain, il y aussi de l'individuel, de la géopolitique, de la relation avec les coachs. J'ai l'impression que personne ne peut gérer ce vestiaire. Des vestiaires comme celui du PSG, il y en a d'autres en Europe."

Selon l'ancien défenseur marseillais, il faut du charisme pour tirer le meilleur d'un effectif comme celui du PSG. "Il faut un grand passé d'entraîneur et les mecs ont peur de toi. Zidane a eu le respect du vestiaire par rapport à sa carrière et ce qu'il a fait au Real. Quand tu arrives dans un vestiaire, les mecs regardent qui tu es. Si tu ne représentes pas grand chose, il faut que tu es une personnalité pour t'imposer dans le vestiaire. Si on dit merci avant Noël à Pochettino et qu'on lui donne un chèque, je pense qu'il part en courant."