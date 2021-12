Varane raconte comment Zidane l’a poussé à refuser Manchester United et Ferguson pour le Real

Recruté pendant l’été par Manchester United, Raphaël Varane aurait pu signer en Premier League dès 2011. Malgré une visite de Sir Alex Ferguson, le défenseur français avait finalement rejoint le Real Madrid après l’intervention de Zinedine Zidane.

Après dix ans de bons et loyaux services au Real, Raphaël Varane a rejoint Manchester United lors du mercato estival. Malgré un début de saison perturbé par les blessures, le défenseur français ne regrette pas son choix. Pas plus qu’il ne regrette d’avoir opté pour un transfert à Madrid plutôt qu’en Premier League en 2011.

Dans un entretien accordé au Telegraph ce vendredi, le central de 28 ans a raconté les coulisses de son départ de Lens pour la Maison Blanche après une seule saison chez les pros malgré l’insistance de Sir Alex Ferguson. L’entraîneur des Red Devils était même venu le voir dans le Nord de la France.

"Ce fut un choc, a déclaré le champion du monde 2018 à propos de la visite de Ferguson dans sa maison familiale. Pour être honnête, j'attendais dans ma maison et je regardais par la fenêtre pour voir s'il venait vraiment."

Et d’expliquer son échange avec le mythique technicien écossais: "Quand il est venu, je ne parlais pas anglais. Ma mère parle un anglais parfait, c'est donc elle qui parlait le plus avec lui, a encore expliqué Raphaël Varane. C'était une discussion sur la façon dont il me voyait, comment il pouvait avoir un projet avec moi et comment il pouvait m'aider à grandir en tant que personne et joueur. C'était très, très intéressant et une très grande expérience pour moi.

Varane: "Zizou m'a appelé et le transfert s'est accéléré très rapidement"

Proche de signer outre-Manche, et désiré par Sir Alex lui-même, Raphaël Varane a finalement refusé de rejoindre Manchester United. La faute à Zinedine Zidane, alors en poste au Real Madrid. L’ancien numéro 10 des Bleus a convaincu le jeune français de 18 ans de rejoindre José Mourinho en Liga.

"Zizou m'a appelé et le transfert s'est accéléré très rapidement. Je suis allé à Madrid, j'ai parlé avec Mourinho, je suis rentré en France puis j'ai passé l'examen du baccalauréat le lendemain de ma rencontre avec Mourinho, a encore expliqué le défenseur central aux 83 sélections avec l’équipe de France. Ce fut un moment fou de ma vie. Je jouais avec l'équipe première à Lens et le club savait que je devais être vendu. Alors beaucoup d'agents m'ont appelé. J'étais très fatigué parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et à penser. Alors quand Zizou m'a appelé pour la première fois, j'étais vraiment occupé et je ne savais pas que c'était lui au début. Quand je l'ai reconnu, j'étais sous le choc. C'était fou, alors je lui ai demandé de me rappeler!"

Recruté pour évoluer sous les ordres de José Mourinho à Madrid, Raphaël Varane y a finalement travaillé avec le Portugais puis Carlo Ancelotti. Entre 2016 et 2018 puis à nouveau entre 2019 et 2021, le défenseur a collaboré avec Zinedine Zidane, l’homme derrière son arrivée en Espagne. Ensemble, les deux Tricolores ont notamment remporté deux titres en championnat (2017 et 2020) et trois trophées consécutifs en Ligue des champions.