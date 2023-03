PSG: "Je suis ici pour les accomplissements collectifs", la détermination intacte de Mbappé après le record

Kylian Mbappé a confié à Canal+ sa fierté d'être devenu l'unique meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, ce samedi face à Nantes (4-2). Mais l'attaquant français vise plus.

Plus que la victoire du PSG, c’est le 201e but de Kylian Mbappé qui constitue l’événement de la soirée. Le prodige de Bondy est devenu le seul meilleur du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, inscrivant son 201e but pour son 247e matches sous le maillot du club de la capitale, à seulement 24 ans. Prodigieux. Longtemps discret, l’attaquant international a accéléré dans les vingt dernières minutes, forçant la décision dans le temps additionnel, sur une frappe en pivot imparable.

"Les cinq dernières minutes, je ne me suis pas mis de pression, je savais que j'allais le battre, j’ai joué le match normalement, je n'ai pas voulu forcer, a confié le Parisien au micro de Canal+. Quand il y a un peu plus d’espace, des trois contre trois, des deux contre deux, tu te dis qu’il y a la place. Et le but qui vient à la fin, à la dernière minute, c'est beau." Le moment a encore plus de résonance pour le natif de la région parisienne dans la mesure où il portait le brassard de capitaine, dont il avait hérité en cours de match (après la sortie de Marquinhos), au moment de marquer.

Mbappé veut écrire l'histoire du PSG

"Jouer ici est un privilège, j’ai eu la chance de profiter de chaque moment, j'ai progressé en tant que joueur, j'ai beaucoup changé. Je suis arrivé, j’étais un jeune joueur, peut-être talentueux tout ce qu’on veut, mais j’étais un jeune joueur. J’ai progressé aussi en tant qu’homme. Jouer au PSG, pour moi qui suis un Parisien de naissance, c'est spécial. Si on m'avait dit que je marquerais un but avec le brassard de capitaine pour battre le record, je ne l'aurais pas cru."

Célébré par les supporters du Paris Saint-Germain, avec lesquels il a fini par tisser une relation depuis sa prolongation, Kylian Mbappé n’a pas manqué l’occasion de leur rendre hommage. "Je n’ai pas toujours été expressif avec les gens parce que j’ai eu une éducation footballistique où c’était la performance qui primait, mais je pense que c’est important de donner aux gens ici parce qu’ils m’ont tout donné."

Tourné vers le prochain match et ce huitième de finale retour contre le Bayern à Munich, Kylian Mbappé joue pour écrire l’histoire, et pas seulement son histoire. "J’ai toujours dit que je voulais écrire l’histoire en France, dans la capitale de mon pays, dans ma ville. Il y a encore du chemin à faire. C'est un accomplissement personnel mais je suis ici pour les accomplissements collectifs. On va à Munich pour se qualifier, on est déterminés, on a repris confiance."