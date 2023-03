PSG-Nantes: avec un Mbappé record, Paris fait le travail sans éblouir avant de défier le Bayern

Le Paris Saint-Germain a dominé Nantes (4-2) au Parc des Princes, avec le 201e but de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG à quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern (mecredi 21h sur RMC Sport).

Le Paris Saint-Germain va mieux, c’est une évidence, mais il suffit parfois d’un rien pour le déstabiliser. Ce qui pourrait sonner le glas de ses ambitions européennes dans quatre jours, sur la pelouse du Bayern Munich. Car si ses forces sont connues, ses faiblesses sont tout aussi identifiées. La performance du Paris Saint-Germain est un condensé de sa saison, à l’image des prestations de son gardien, capable du meilleur comme du pire dans le même match. Mais c’est d’abord le meilleur que l’on a vu.

Le Paris Saint-Germain a retrouvé de la cohésion d’équipe depuis sa victoire tonitruante au Vélodrome dimanche dernier. La prestation rassurante livrée face au rival marseillais attendait confirmation. Celle-ci est intervenue rapidement face à Nantes (4-2), au Parc des Princes. Moins d’un quart d’heure après le coup d’envoi, l’intenable Nuno Mendes délivrait un premier centre contré, et voyait Messi devancer Pallois pour placer la pointe de son pied gauche et marquer (12e).

Paris est vite monté en puissance dans ce match, avec un certain allant offensif magnifié par le gros volume de Vitinha, la technique de Lionel Messi dans les petits périmètres, mais également des courses de tous les joueurs pour libérer des espaces et créer de l’incertitude dans la défense adverse. Mais le jeu parisien penchait nettement à gauche, peut-être trop, manquant de variété pour permettre aux joueurs de Christophe Galtier d’assommer de valeureux Canaris après le deuxième but contre son camp de Jaouen Hadjam (17e), sous la pression de Nordi Mukiele.

Mbappé dans l'histoire du PSG

Mais tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le Paris Saint-Germain, jusqu’à ce que Gianluigi Donnarumma offre son premier poteau à Ludovic Blas (31e). Fébrile sur une lourde frappe maladroitement repoussée plein axe (37e), le gardien italien s’inclinait une deuxième fois dans la foulée, abandonné par une défense passive. En moins de dix minutes et sans que l’on sache véritablement par quel prodige, le FC Nantes remontait un handicap de deux buts et rééquilibrait les débats alors qu’il avait été inexistant jusque-là.

Moins souverain avant la pause, le PSG a néanmoins relevé le niveau d’intensité au retour des vestiaires, monopolisant le ballon et obligeant Nantes à subir dans sa propre moitié de terrain. Plutôt discret jusque-là, Kylian Mbappé est sorti de sa boîte pour brosser un superbe centre, déposé sur la tête de Danilo Pereira (60e).

Passé à un cheveu de battre le record de Cavani sur une puissante frappe décroisée (73e), le prodige de Bondy a forcé son destin et inscrit le fameux 201e but sur une frappe en pivot (90e+2), tuant tout suspense par la même occasion, alors que Paris, à force de ne pas parvenir à creuser l’écart, tremblait sur chaque incursion nantaise. Tout n'a pas été parfait pour Paris, mais avec un Kylian Mbappé au firmament, et une confiance consolidée, le PSG se sait capable de tout à Munich.