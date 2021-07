PSG: Kurzawa dénonce une scène raciste à la sortie du Camp des Loges

L’arrière gauche du PSG, Layvin Kurzawa, a posté une vidéo de sa sortie du Camp des Loges ce jeudi à quatre jours de la reprise collective de l'entraînement. On y entend une altercation verbale entre deux individus et une insulte raciste. Une insulte dénoncée par le Parisien.

Ambiance tendue au Camp des Loges. A quatre jours de la reprise de l’entraînement collectif programmée lundi, Layvin Kurzawa a assisté à une altercation verbale entre deux individus en sortant du centre d’entraînement du PSG. Au volant de sa voiture, l’arrière gauche qui a laissé son portable sur le siège passager n’a pas filmé la scène mais on peut néanmoins entendre l’échange entre les deux hommes. "Vous m’avez dit quoi monsieur ? Je suis gendarme, prétend l’un d’entre eux, très énervé. Vous voulez que j’appelle mes collègues qu’on rigole un peu ? Des mecs comme toi j’en éclate tous les jours !" Et de conclure par une insulte raciste, sur un ton agressif : "Sale rebeu de merde"

Une "scène choquante" et qui devient "un peu trop courante de nos jours"

Témoin de cette altercation, Layvin Kurzawa a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Une "scène choquante et qui devient de peu trop courante de nos jours", a écrit l’ancien Monégasque sur Twitter. "Pourquoi cette haine", a ajouté Kurzawa sur Instagram avant d’en dire davantage sur les raisons de cet échange houleux: "Depuis lundi à la sortie du centre d’entraînement un supporter me donne le sourire grâce à sa joie de vivre et son amour pour le PSG donc j’avais décidé de lui offrir un maillot, chose qui a été faite aujourd’hui (jeudi) et j’ai voulu immortaliser ce moment et pendant ce temps j’ai assisté à cette scène où un gendarme en civil insulte une personne (sans aucune raison)", conclut le Parisien.