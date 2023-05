PSG: l'ex-femme d’Hakimi dénonce les attaques machistes en plein divorce

Hiba Abouk, ancienne compagne d’Achraf Hakimi, dénonce le machisme auquel elle est confrontée dans sa procédure de divorce avec le latéral droit du PSG, mis en examen pour viol en mars dernier.

L’actrice espagnole Hiba Abouk (36 ans) réplique aux attaques dont elle est la cible sur les réseaux sociaux. L’ancienne compagne d’Achraf Hakimi dénonce les commentaires machistes au sujet de la procédure de divorce engagée avec le défenseur du PSG.

Selon certains échos, elle réclamerait dix millions d’euros au joueur, des rumeurs qui ont engendré toute une série de critiques selon lesquelles elle serait uniquement attirée par l'appât du gain.

"Lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas d'argent et j'étais plus connue que lui"

L’actrice de séries TV espagnoles a fait parvenir à un message à la présentatrice de l’émission "Salvame" pour se défendre: "C'est un monde machiste et misogyne étant donné que lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas d'argent et j'étais plus connue que lui. Imaginez. Ce qui est bien, c'est que ce qu'ils disent ne m'affecte plus, je veux être discrète pour que demain, je n'affecte pas notre famille. J'espère que la justice et le bon sens sont de mon côté."

Elle était déjà sortie du silence fin mars, quelques semaines après la mise en examen pour viol de l’international marocain. Elle avait rappelé qu’elle était déjà séparée de ce dernier au moment des faits présumés. Le 26 février dernier, une jeune femme s’est rendue au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) en déclarant avoir été violée la veille (le 25) par le latéral marocain.

La victime présumée, âgée de 24 ans, n’a pas voulu porter plainte mais le commissariat a ouvert une enquête, avant que le parquet de Nanterre ne récupère le dossier en raison du lieu de commission supposé des faits. L'avocate du défenseur parisien dénonce des "fausses accusations".

Hiba Abouk, qui a eu deux enfants avec Hakimi, avait dénoncé les faits présumés dans un long communiqué. "Après avoir pris la décision de se séparer légalement et de cesser de vivre ensemble, en attendant la procédure de divorce, qui aurait imaginé qu’en plus de la douleur bien connue qu'entraîne une séparation, et d'accepter le chagrin que l'échec d'un projet entraîne - un projet dans lequel je m'étais donnée corps et âme - je devrais affronter cette ignominie?"