PSG: la compagne de Navas répond aux rumeurs sur la prise de poids du gardien après le Mondial

Andrea Salas a publié une photo du couple à son domicile. Souriant, Keylor Navas y affiche un physique paré pour la compétition, même s'il ne devrait pas débuter ce mercredi soir contre Strasbourg (21h). Une réponse aux images qui ont tourné, ces derniers jours, concernant l'état de forme du gardien du Costa Rica.

Jour de reprise pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens accueillent Strasbourg au Parc des Princes ce mercredi soir (21h), dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Et si la Coupe du monde est passée par là, avec son lot de déceptions et de frustrations à digérer pour certains, sans compter ceux qui auront beaucoup joué sans s’arrêter, à l’image de Kylian Mbappé, Christophe Galtier devrait pouvoir aligner un onze très compétitif, proche de son équipe type. Tout indique que le gardien italien Gianluigi Donnarumma, absent du Mondial avec l’Italie, sera titulaire dans le but parisien.

Un cauchemar à la Coupe du monde

L’ancien Milanais, n°1 dans la hiérarchie des gardiens depuis le début de la saison demeure incontournable aux yeux de son entraîneur. Mais pas parce que sa doublure Keylor Navas a encaissé onze buts en trois matchs avec le Costa Rica au Qatar. Et encore moins parce que ce dernier aurait un peu trop profité des fêtes comme certains l’ont pensé sur la base d’une photographie publiée mardi par le PSG.

L’angle de la photo pourrait laisser penser que le gardien costaricien cache quelques rondeurs, mais il n’en est rien. Voyant que le sujet commençait à monter sur les réseaux sociaux, la compagne de Keylor Navas, Andreas Salas, a publié dans la soirée une photo du gardien torse nu sur Instagram, sur laquelle il apparaît très affûté.