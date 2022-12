Ligue 1: le groupe du PSG pour Strasbourg, avec de nombreux mondialistes dont Mbappé et Neymar

Christophe Galtier a convoqué 23 joueurs pour la réception de Strasbourg mercredi (21h) lors de la reprise du PSG dans un match comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Comme prévu, Kylian Mbappé et Neymar figurent bien dans le groupe.

Dix jours après la finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé va effectuer son retour en compétition. Ce mercredi (21h), le PSG reçoit Strasbourg lors de la 16e journée de Ligue 1. Comme attendu, l'attaquant français de 24 ans figure dans le groupe de 23 joueurs convoqués par Christophe Galtier.

Neymar a "très envie de jouer" selon Galtier

Revenu à l'entraînement mercredi dernier, comme Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a participé aux dernières séances collectives et devrait avoir du temps de jeu. Il en est de même pour Neymar. Touché à la cheville droite lors du premier match du Mondial, le Brésilien a "très envie de jouer" selon Galtier. Son compatriote Marquinhos est présent aussi.

Le principal absent du groupe parisien est Lionel Messi, toujours en Argentine après le sacre de son pays en Coupe du monde. La Pulga est attendue à l'entraînement le 2 ou 3 janvier, comme l'a indiqué Galtier ce mardi en conférence de presse. Le technicien français ne pourra pas compter non plus sur Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanches, tous blessés.

Après 15 journées de championnat, le PSG trône en tête de Ligue 1 avec 41 points. L'équipe dirigée par Christophe Galtier n'a toujours pas perdu depuis le début de saison. Dimanche, les Parisiens enchaîneront avec un déplacement à Lens, avant d'aller à Châteauroux le 6 janvier pour un 32e de finale de Coupe de France.