PSG: la fresque géante de Mbappé taguée à Bondy, le joueur menacé

Comme le rapporte Le Parisien, la grande fresque rendant hommage à Kylian Mbappé sur un immeuble de Bondy (Seine-Saint-Denis) a été taguée le week-end dernier, notamment avec une menace de mort. Une dégradation qui serait liée à la bouillante campagne locale pour l'élection municipale.

Il faut croire que tout le monde n'est pas fan de Kylian Mbappé à Bondy. Et certains ont opté pour une manière relativement stupide de le faire savoir... Alors qu'une fresque géante rend hommage à l'attaquant du PSG dans sa commune d'origine en Seine-Saint-Denis, Le Parisien rapporte que cette dernière a été taguée samedi dernier.

"Mbappé tes mor" (Mbappé, t'es mort) a ainsi été écrit à la peinture rose sur l'oeuvre XXL. Une menace à côté de laquelle on pouvait lire une deuxième inscription: "Thomasin nique ta mère". Et celle-ci permet sans doute d'y voir plus clair.

Une bataille électorale qui fait rage

Comme le rappelle le quotidien régional, les Bondynois devront voter fin janvier lors d'élections municipales partielles, sachant que l'élection de Stephen Hervé (LR) à la tête de la mairie en juin 2020 a été annulée. La campagne actuelle est relativement tendue, notamment avec son adversaire principale, l'ancienne maire Sylvine Thomassin (PS), qui s'est plusieurs fois affichée aux côtés de Mbappé, dont elle connait bien la famille.

Mi-novembre, avant l'annulation des élections, Stephen Hervé avait ainsi crié à "l'instrumentalisation politique" quand Mbappé avait rendu visite à des jeunes de la ville au cours d'un entraînement, en présence de Thomassin.

"Les attaques dont je suis l’objet sont déjà inacceptables et m’atteignent chaque jour en tant que femme, mère, personnalité politique, a réagi cette dernière dans un message posté sur Facebook. Mais quand on menace de mort quelqu’un qui n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est un de mes proches, c’est insupportable. Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond entretenu par mes opposants depuis des mois. Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé." Sylvine Thomassin a déposé plainte contre X.