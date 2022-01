PSG: le coup de gueule de Mbappé pour défendre Camille, une jeune fille malade insultée sur les réseaux sociaux

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a posté ce lundi un message de soutien à l’égard de Camille. Cette jeune fille victime d’une maladie rare avait posté une vidéo dans laquelle elle demandait notamment à l’attaquant du PSG de rester à Paris avant d'être la cible d'insultes sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé au soutien de la petite Camille. Dimanche, cette jeune fille de 8 ans atteinte d’une maladie rare ne s’attendait pas à subir la foudre impitoyable et insupportable des réseaux sociaux après avoir posté un message à l’adresse de son idole. "A Paris et en France, il y a des millions de supporters qui, comme moi, t’aiment vraiment beaucoup. Alors s’il te plaît reste au Paris Saint-Germain et continue de nous faire rêver encore longtemps. Kylian je te souhaite une très belle année avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France", a dit Camille, vêtue d’un maillot parisien, dans une vidéo postée sur le compte d'"Un Sourire pour Camille". Cette association a pour mission de venir aide aux enfants atteints de maladie congénitales et génétiques.

Mais face aux nombreux messages "irrespectueux et blessants" reçus en retour selon l’association, celle-ci a d’abord été obligée de rappeler que "Camille la petite guerrière" avait "juste envie d’envoyer un message à Mbappé qu’elle adore." Et d’ajouter : "Cela nous rappelle à quel point l’être humain peut être cruel."

"On est vraiment en train de toucher le fond"

Ce lundi, Kylian Mbappé a lui même pris la défense de la native de Rennes : "Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille, a tweeté la star du PSG. Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous."

Le champion du monde tricolore ne s’est pas contenté de défendre la jeune fille. Il s’en est aussi pris aux haters sur les réseaux : "La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu", a écrit Kylian Mbappé.