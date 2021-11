PSG: "J'étais comme eux", Kylian Mbappé a rendu visite aux jeunes joueurs de l'AS Bondy

A l’occasion de la sortie de sa BD 'Je m’appelle Kylian', Kylian Mbappé a rendu visite aux enfants de l’AS Bondy, son club d’enfance. Avec l’idée de leur montrer qu’il est possible d’atteindre les sommets en démarrant à Bondy.

Mardi soir, c’est devant leur télévision que cette centaine d’enfants de l’AS Bondy voyait Kylian Mbappé marquer face à la Finlande avec l’équipe de France. Quelques heures plus tard, vers 14h30 ce mercredi, ils ont vu le n°10 des Bleus leur rendre visite durant leur entraînement. Mbappé, à l’occasion de la sortie de sa BD "Je m’appelle Kylian", a souhaité venir passer un moment dans le club de son enfance.

L’occasion d’échanger avec les enfants, âgés de 5 à 13 ans. Les moins timides l’ont félicité pour ses buts récents avec l’équipe de France, certains sont aussi venus faire signer ce qu’ils avaient sous la main. Kylian Mbappé a lui offert sa BD à chacun des enfants. "Je veux leur montrer que je ne suis pas un étranger, j’ai commencé ici, sur ce terrain, a-t-il expliqué. J’avais ces équipements-là, j’étais comme eux. Un gamin qui jouait avec des plots et sans but, parce qu’à cet âge-là on n’a pas encore les buts, il faut les mériter (rires). Je ne suis pas si loin que ça, j’étais là et maintenant j’ai réussi."

"Si je peux être un espoir pour eux, je serais un espoir"

Alors qu’il fêtera ses 23 ans au mois de décembre, Kylian Mbappé a voulu raconter dans son livre son enfance à Bondy et son ascension jusqu’au plus haut niveau. Avec un format, la BD, destiné aux plus jeunes. "Je ne voulais pas un bouquin qui parle aux adultes, a reconnu l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le but est de faire rêver, et qui de mieux que les enfants pour ça. Et les enfants, c’est les BD. Ils aiment lire mais ils veulent des illustrations et s’identifier à quelque chose."

Sans vouloir forcément être un modèle, Kylian Mbappé sait qu’il peut donner l’exemple d’un chemin à suivre. "Si je peux être un espoir pour eux, je serais un espoir, a-t-il confessé. Si je peux seulement être une lumière dans leur journée, je serais qu’une lumière dans leur journée. C’est eux qui vont décider ce que je suis pour eux aujourd’hui."

L’attaquant français fait aussi une promesse : il y a de nouvelles choses à découvrir sur lui dans ce livre. "On me voit surtout jouer mais on ne me connaît pas réellement, assure-t-il. Bien sûr maintenant on me connaît beaucoup mieux parce que ça fait un petit moment que je suis là, mais on ne me connaît pas totalement. Je pense donc qu’on va apprendre encore pas mal de choses, mais je ne peux pas tout dire sinon on ne va pas acheter le livre." Les enfants de l’AS Bondy, en tout cas, n’auront pas besoin de commander la BD à Noël.