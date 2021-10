PSG: la mise au point de Neymar sur son avenir en sélection

Dans un entretien pour un de ses sponsors, Neymar revient sur les propos qu'il avait tenus lors d'une interview pour DAZN, début octobre, dans laquelle il annonçait que la Coupe du monde 2022 au Qatar serait sa dernière avec le Brésil. L'attaquant du PSG précise ce qu'il voulait dire.

Ses propos avaient fait énormément parler, au point d’inquiéter ses fans. Dans une interview publiée au début du mois par la plateforme de streaming DAZN, Neymar s’était laissé aller à d’étonnantes confidences sur son avenir, en expliquant notamment que la Coupe du monde 2022 au Qatar serait probablement sa dernière. "Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite. Donc je vais tout donner pour bien finir et la gagner avec le Brésil", expliquait-il très calmement et un brin ému. A en croire la presse brésilienne, ces déclarations avaient aussitôt inquiété l’état-major parisien, alors que l’entourage du joueur avait regretté des propos sortis de leur contexte.

"Je ne sais pas comment sera demain"

Le principal intéressé a finalement mis les choses au clair lors d’un entretien accordé à Red Bull, l’un de ses sponsors. "J'ai dit quelque chose, mais les gens ont compris une chose différente, assure l'attaquant du PSG, auteur d’un début de saison très décevant en club. J'ai dit que, oui, ce serait ma dernière Coupe du monde et que j'y ferais face de la meilleure façon possible. Je ferai de mon mieux pour être là à 100%. Car, c'est comme ça que je m'y prends quand j'ai un match. S'il y a un match demain, ce match pour moi, c'est comme si c'était le dernier de ma vie. Donc, pour cette Coupe du monde qui approche, j'y pense comme si c'était la dernière pour moi parce que je ne sais pas comment sera demain et ce qui peut arriver."

"Quand j'ai dit ça, c'était un peu controversé, les gens ont dit que je voulais arrêter de jouer au football et que j’allais quitter l'équipe nationale. Les gens ont compris une chose complètement différente. Je voulais dire que je la vois comme si c'était la dernière (la Coupe du monde 2022, ndlr). Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas comment sera demain et ce qui peut arriver", insiste-t-il. A 29 ans, Neymar a jusqu’à présent participé à deux éditions de la Coupe du monde. Il avait marqué quatre buts lors de la première, en 2014, chez lui au Brésil, avant de se blesser et de manquer l'humiliation historique (7-1) infligée par l'Allemagne aux portes de la finale. En 2018, sa Seleçao s’était inclinée en quarts contre la Belgique (2-1).