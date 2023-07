PSG: la police espagnole a cru Sergio Rico mort après son accident de cheval

Ce samedi, The Athletic est revenu en longueur sur l'accident de cheval de Sergio Rico, qui a quitté mardi dernier l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Séville où il se trouvait depuis le 28 mai. Le joueur a perdu 20 kilogrammes depuis mais sa guérison se poursuit, de manière positive.

La vie de Sergio Rico a basculé le 28 mai dernier. Au lendemain d'un match de championnat face à Strasbourg, le gardien du PSG a été victime d'une grave chute à cheval en Andalousie. Plongé dans le coma pendant 19 jours, Sergio Rico a quitté mardi l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Séville où il se trouvait depuis 36 jours. Ce samedi, The Athletic donne plusieurs détails concernant l'accident et les événements qui ont suivi.

Catholique pratiquant, Sergio Rico est membre de la Confrérie de la Rédemption et ne voulait pas louper cette année le pèlerinage réalisé ce dimanche 28 mai à El Rocio. Le joueur s'était rendu en Andalousie juste après le titre de champion de France obtenu face à Strasbourg.

Passé tout proche du drame

Arrivé à 5h du matin, Sergio Rico est monté sur son cheval dès l'aube. Selon le rapport de la police locale, le portier a quitté la maison d'un ami où il s'était restauré peu après 8h du matin. Quelques minutes plus tard, un âne attaché a réussi à se libérer, perturbant le cheval de Rico qui s'est cabré dans la foulée. Le joueur du PSG est tombé à cet instant et a été frappé à la tête et au cou par les sabots de l'animal.

Les médecins ont estimé qu'à un demi-centimètre près, Sergio Rico serait mort sur le coup. Par chance, la moelle épinière du joueur n'a ainsi pas été endommagée. Mais l'homme de 29 ans gisait sur le sol. Les secours seraient arrivés après 30 minutes selon les témoignages. Au moment où les policiers ont vu Rico, ils pensaient que la victime était déjà décédée.

Les joueurs et les dirigeants du PSG aux nouvelles

Sergio Rico a été ensuite transféré par hélicoptère à l'hôpital de Séville, où il est arrivé à 10h du matin. Admis dans l'unité en soins intensifs, le footballeur se trouvait sous sédatifs, intubé et dans un état stable. Avertis par la presse, plusieurs coéquipiers du PSG ont tout de suite pris des nouvelles auprès de sa famille. Sergio Ramos voulait par exemple se rendre à l'hôpital, lui qui est aussi andalou, mais cela n'a pas été possible en raison de l'état de santé de Rico.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, le président et le directeur sportif du PSG, ont eux aussi souhaité se rendre à l'hôpital de Séville mais les dirigeants ont reçu la même réponse adressée aux coéquipiers de Sergio Rico, à l'image de Marco Verratti et Marquinhos. Finalement, l'Espagnol Carlos Soler a été le seul joueur parisien à pouvoir passer du temps avec la famille lors des premiers jours.

Une sortie de l'hôpital d'ici deux semaines?

La compagne de Sergio Rico a fini par donner de premières nouvelles le mardi suivant l'accident. Les bulletins de santé, fournis par l'hôpital de Séville, ont ensuite pris le relais. Au total, le joueur a perdu plus de 20 kilogrammes au cours de son hospitalisation et près de 30% de ses capacités musculaires.

Sergio Rico ne souffre d'aucune séquelle neurologique et a fini par prendre conscience du monde qui l'entoure, respirant par lui-même et effectuant des gestes sans aide. Grâce à tous ses progrès réalisés, le joueur pourrait sortir d'ici deux semaines de l'hôpital et s'installer dans sa maison à Séville pour poursuivre sa convalescence. Un scanner devra confirmer cette décision.

En attendant, conscient, Sergio Rico a pu se rendre compte des nombreuses marques de soutien à son égard. L'Espagnol, après avoir commencé à communiquer avec ses yeux, a retrouvé peu à peu une partie de sa voix. Un retour sur le terrain semble pour l'heure de l'ordre du miracle mais Sergio Rico est désormais hors de danger.