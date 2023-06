PSG: le rapport de police sur les circonstances de l'accident de Sergio Rico

La presse espagnole s'est procurée le rapport de la police espagnole sur les circonstances de l'accident de cheval de Sergio Rico, gardien du PSG, le 28 mai dernier. Le joueur est récemment sorti du coma et communique avec ses proches.

Après la grosse inquiétude, les signes positifs arivent enfin concernant Sergio Rico (29 ans), un mois après son grave accident de cheval, le 28 mai dernier en Andalousie. Après de longues semaines de coma et de communiqués médicaux laissant craindre le pire sur son état de santé, sa femme a récemment confié que le joueur était désormais conscient et pouvait communiquer normalement avec ses proches, qu'il reconnaitrait. Un immense soulagement autour d'un drame aux circonstances très floues.

L'affaire est classée, faute de témoins directs des fais

La Cadena SER s'est procuré le rapport de police sur l'accident qui s'est produit lors du pélerinage d'El Rocio, sur la terre natale de l'ancien joueur de Séville. Celui-ci révèle déjà que l'affaire a été classée en raison notamment de l'absence de témoignages directs de l'accident. Le document de 64 pages détaille la prise en charge médicale de Sergio Rico après avoir visiblement reçu plusieurs coups de sabots dans le visage. Il décrit un homme "hébété" lors de l'arrivée des secours.

Le rapport explique que de nombreux témoins ont raconté les conséquences de la scène - c'est-à-dire Sergio Rico au sol après le brutal accident - mais sans avoir précisément vu les événements se dérouler. Par conséquent, il ne peut être démontré à aucun moment que le gardien de but était monté sur le cheval lorsque les événements se sont produits. Sergio Rico, lui, ne se souvient de rien d'autant que son état physique reste sous grande surveillance à l'hôpital Virgen de Rocío de Séville.

"En premier lieu, il faudrait dire que, il n'a pas été possible d'obtenir des témoins directs des événements à ce jour, puisque les personnes qui étaient rassemblées autour de la maison sur la route de Moguer 20 à l'endroit approximatif où les événements se sont produits, ne pouvaient pas voir exactement l'événement, car ils étaient devant la propriété en train de discuter entre eux et n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans la rue", indique le rapport.

"Du fait que la mule aurait cassé la corde et commencé à courir dans la rue avec la charrette, et tout cela, selon les informations obtenues, et non de témoins directs, puisque les déclarations faites à ce jour ne précisent pas comment les faits se sont produits exactement, indique encore le rapport. La personne blessée, apparemment, à ce moment précis se trouvait près du cheval qui a causé les blessures, se faisant écraser ou heurter par le cheval, laissant le corps de cette personne sur le sable de la rue, et une fois là, il aurait été piétiné par le sabot de l'animal."

La police assure aussi ne pas avoir de "preuve minimale d'imprudence qui pourrait être pertinente en termes juridico-pénales".