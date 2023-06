PSG: de bonnes nouvelles concernant Sergio Rico, qui peut désormais communiquer avec ses proches

Bien que toujours placé en soins intensifs à l'hôpital universitaire de Séville, Sergio Rico peut maintenant "communiquer", selon des déclarations de son épouse ce lundi. Victime d'un accident de cheval le 28 mai, l'Espagnol était sorti du coma la semaine dernière, et son état s'améliore.

D'abord mauvaises, les nouvelles sont de jour en jour un peu plus rassurantes au sujet de Sergio Rico. Victime d’une grave chute à cheval le 28 mai dernier, le gardien espagnol voit son état s'améliorer, lui qui sortait à peine d'un coma artificiel il y a une semaine.

C'est son épouse, Alba Silva, qui a communiqué des informations positives sur son mari ce lundi. Sa mémoire ne serait également pas impactée. "Sergio communique. Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes, la mémoire est géniale", a-t-elle confié à des médias espagnols.

"Nous essayons simplement de le faire se sentir bien, calme"

Soulagée pas l'évolution de la santé de son mari, Alba Silva espère le voir désormais sortir de l'unité de soins intensifs "le plus vite possible". "Mais les médecins doivent être sûrs, et ils n'ont pas encore décidé. On leur fait confiance." Personne ne sait toutefois avec certitude si Sergio Rico est au courant de l'accident qu'il a subi. "Je ne le pense pas, mais nous devrons attendre qu'il puisse vraiment s'exprimer, poursuit-elle. Nous essayons simplement, pour l'instant, de le faire se sentir bien, calme."

Toujours placé en soins intensifs à l'hôpital universitaire de Séville, l'Espagnol de 29 ans est désormais conscient. Son accident avait suscité une vague d'émotion dans le groupe du PSG, avec qui il n'a pas disputé la moindre minute de match cette saison, et dans le monde du football.