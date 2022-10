PSG: la tribune Auteuil sanctionnée après les fumigènes lors de PSG-OM

La tribune Auteuil du Parc des Princes sera partiellement fermée pour une rencontre, a annoncé mercredi la Ligue de football professionnel (LFP), sévissant après le choc PSG-OM du 16 octobre (1-0), marqué par l'allumage de fumigènes et l'utilisation de lasers.

Sanctionné pour le comportement de ses supporters face à l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain écope d'un match de femerture partielle de la tribune Auteuil au Parc des Princes. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu cette décision mercredi, soit dix jours après la victoire 1-0 du PSG contre l'OM en championnat. Un sursis pour un match a également été prononcé et porte sur l'ensemble de la tribune Auteuil.

Lors de cette soirée comptant pour la 11e journée de Ligue 1, les ultras du Paris Saint-Germain avaient allumé de nombreux fumigènes. Le club et ses supporters ne sont pas seulement sanctionnés pour usage d'engins pyrotechniques, mais aussi pour utilisation de lasers pointés sur des joueurs en pleine rencontre.

La sanction appliquée pour PSG-Troyes ?

Le club est aussi épinglé pour "intrusion sur l'aire de jeu", ce qui fait référence à la tentative d'un militant écologiste de Dernière Rénovation de s'attacher à un poteau de la cage de Gianluigi Donnarumma. L'incident s'était produit en première période. L'individu avait été rapidement escorté en-dehors du terrain et le jeu n'avait été que brièvement interrompu.

La sanction de la commission de discipline pourrait être appliqué dès ce samedi, à l'occasion du match entre le PSG et Troyes.

Par ailleurs, la tribune Nord du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq a aussi été sanctionnée d'un match à huis clos avec sursis, après des débordements observés lors de Lille-Lens le 9 octobre. La commission de discipline a également sanctionné les joueurs ayant écopé d'un carton rouge le week-end passé. Kader Bamba (Nantes) et Stephy Mavididi (Montpellier) ont été les plus sévèrement punis, avec chacun deux matches de suspension à purger, plus un troisième avec sursis.