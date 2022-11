PSG: le beau message de Mbappé pour Ekitike après son premier but

Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a célébré le premier but de son coéquipier Hugo Ekitike. Le joueur de 20 ans a ouvert son compteur avec le PSG ce dimanche, lors de la réception de l'AJ Auxerre (5-0) à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1.

Hugo Ekitike se souviendra de son dimanche après-midi au Parc des Princes. Recruté l'été dernier par le PSG, l'attaquant a profité du dernier match avant la trêve liée au Mondial pour ouvrir son compteur avec le club parisien, lors de la 15e journée de Ligue 1 face à l'AJ Auxerre (5-0).

Hugo Ekitike a attendu son 12e match avec le PSG pour marquer. "Félicitations, ce n'est que le premier", a écrit Kylian Mbappé sur son compte Instagram, dans un message à destination de celui qui a signé le dernier but de la partie (84e).

Le message Instagram de Mbappé pour Ekitike, le 13 novembre 2022 © Instagram

Sur le banc en début de match, Hugo Ekitike a remplacé Neymar à la 75e minute. Il n'a eu besoin de personne pour trouver la faille, pressant Julian Jeanvier pour récupérer le ballon dans la surface.

Mbappé donne des "conseils" à Ekitike

Au moment de célébrer sa réalisation, Hugo Ekitike a été en quelque sorte bizuté par ses coéquipiers, qui l'ont entouré en lui donnant quelques tapes amicales. "On charrie beaucoup, on chambre beaucoup avec les joueurs. Ils savent que j'étais à la recherche de mon premier but. Ça fait plaisir que tout le monde soit content. Je suis un joueur collectif, j'aime passer de bons moments avec les autres sur et en dehors du terrain", a confié le principal intéressé au micro de Prime Video.

Souvent laissé sur le banc depuis son arrivée, Hugo Ekitike a été contraint de se contenter des miettes. Récemment, Christophe Galtier n'hésitait pas d'ailleurs à indiquer qu'il attendait plus de son jeune talent lors de ses apparitions même s'il reconnaissait plusieurs facteurs à prendre en compte. Ce dimanche, le coach du PSG a souligné la remise en question de son joueur après une période de "frustration". De son côté, Hugo Ekitike a vanté notamment les "conseils" de Kylian Mbappé.

Avec ce large succès, le PSG a conservé son invincibilité cette saison. Si de nombreux internationaux vont désormais participer à la Coupe du monde, Hugo Ekitike va pouvoir se reposer quelques jours avant la reprise de l'entraînement, sous les ordres de Christophe Galtier. Le PSG reprendra la compétition le 28 décembre avec la réception de Strasbourg.