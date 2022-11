PSG-Auxerre: le chambrage obscène de Mbappé en direction de Kays Ruiz-Atil fait beaucoup parler

Le PSG s’est baladé face à Auxerre, ce dimanche, lors de la 15e journée de Ligue 1 (5-0). Auteur de l’ouverture du score, Kylian Mbappé s’est fait remarquer après la rencontre avec un geste vulgaire visiblement adressé à Kays Ruiz-Atil dans les couloirs du Parc des Princes.

Kylian Mbappé et Kays Ruiz-Atil se sont côtoyés durant plusieurs années au Camp des Loges. Et ils ont même évolué ensemble à plusieurs reprises sous le maillot du PSG, fin 2020 en Ligue 1. Sans inimitié apparente. Deux ans plus tard, les deux hommes se sont retrouvés au Parc des Princes, ce dimanche, lors du match de championnat entre Paris et Auxerre (5-0). Et les retrouvailles ont semblé un peu tendues entre la star du PSG et son ancien partenaire, désormais remplaçant à l’AJA.

Auteur de l’ouverture du score sur une passe de Nuno Mendes, Mbappé a disputé l’intégralité de la rencontre, avant de rejoindre les Bleus pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Kays Ruiz-Atil, lui, et resté sur le banc. Les deux hommes se sont tout de même croisés dans les couloirs du Parc des Princes. Dans une ambiance assez électrique...

Mbappé a bien accentué son geste

Kays Ruiz et Mbappé dans le couloir à la fin de PSG-Auxerre, le 13 novembre 2022 © Capture écran Prime Video

Le geste de Mbappé en ciblant Kays Ruiz, lors de PSG-Auxerre le 13 novembre 2022 © Capture écran Prime Video

Alors que le jeune ailier d’Auxerre (20 ans) marchait à côté de ses partenaires, Mbappé s’est tenu les parties génitales en le fixant ostensiblement. Le champion du monde 2018 a suffisamment accentué son geste pour qu’il n’y est pas de doute sur son intention. Le visage fermé, Kays Ruiz-Atil n’a pas répondu et Mbappé a finalement rejoint le vestiaire du PSG. On ne leur connaît pas de contentieux.

Le geste a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de place à l'imagination autour de la signification de ce geste ou de ce que Mbappé a dit à son ex coéquipier à ce moment-là. Olé en Argentine et la Cadena SER en Espagne ont également relayé la séquence.

Depuis le début de saison, le crack de Bondy a inscrit 18 buts et délivré 5 passes décisives en 19 apparitions (toutes compétitions confondues). Arrivé durant l’été en Bourgogne, après la fin de son aventure au Barça (où il n’a évolué qu’en réserve), Kays Ruiz-Atil n’a joué qu’un seul match avec l’AJA (à Lyon, fin août). Pour un total de 63 minutes de jeu.