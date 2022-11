Brésil: Neymar assure ne pas avoir demandé la non-sélection de Gabigol, son ex-beau-frère, pour la Coupe du monde

L’attaquant du PSG et de la Seleçao Neymar a tenu à démentir une rumeur selon laquelle il aurait mis son véto à la présence de Gabigol, attaquant star de Flamengo, dans la liste de Tite pour la Coupe du monde au Qatar. Au Brésil, certains médias ont évoqué des rapports compliqués entre Neymar et Gabriel Barbosa, l’ancien compagnon de sa sœur…

A chaque liste ses petites polémiques. Au Brésil, l’une des absences les plus commentées après l’annonce des 26 joueurs amenés à disputer la Coupe du monde au Qatar fut celle de Gabriel Barbosa. Malgré 18 sélections (5 buts), une récente victoire en Copa Libertadores avec Flamengo et une belle cote de popularité auprès du public, celui qu’on appelle aussi Gabigol n’a pas été retenu par le sélectionneur Tite.

Selon plusieurs sites brésiliens, dont "Portal em Off", l’attaquant de 26 ans aurait été écarté à cause de... Neymar. La star du Paris Saint-Germain aurait demandé à Tite de ne pas sélectionner Gabigol. En cause ? La relation glaciale entre les deux ex... beaux-frères. Gabriel Barbosa est en effet l’ancien compagnon de Rafaella Santos, la sœur de la star du PSG. Une relation tumultueuse qui n’aurait pas laissé insensible Neymar, ce dernier considérant Gabigol comme "un gamin", toujours selon certains sites brésiliens. Faux, archi-faux selon le Parisien.

>> En direct : toutes les infos sur la Coupe du monde au Qatar

"Je serais le premier à dire à Tite de l’appeler !"

Cette polémique digne d’une telenovela n’a pas du tout plu à Neymar qui a démenti toute rancœur à l’égard du joueur de Flamengo avec lequel il a gagné l'or olympique en 2016. "Ces jours-ci, après la liste, on a dit que j’aurais refusé que Gabigol soit appelé. Mais j’ai dit : "Oh les gars ce serait tout le contraire !" Je serais le premier à dire à Tite de l’appeler. C’est un ami", a déclaré le numéro 10 de la Seleçao vendredi dans l'émission "3 na Área."

Et Ney de poursuivre : "Je l’aime bien comme joueur, c’est un as. Je le soutiens, pour moi c’est une star" Le Parisien a ajouté qu’il avait récemment échangé avec Gabigol et l’avait félicité après son triomphe en Copa Libertadores. Sans le buteur de Flamengo, les Brésiliens se réuniront dimanche à Turin pour préparer la Coupe du monde au Qatar.