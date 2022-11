PSG: Galtier salue la remise en question d'Ekitike, après une période de "frustration"

Auteur de son premier but avec le PSG face à Auxerre ce dimanche au Parc des Princes (5-0), Hugo Ekitike a su mettre de côté sa frustration pour briller avec le club de la capitale. Ce qui lui a valu les compliments de son entraîneur Christophe Galtier.

Hugo Ekitike est enfin libéré. À la recherche de son premier but sous les couleurs du PSG, le jeune attaquant (20 ans) a inscrit le cinquième et dernier but parisien face à Auxerre ce dimanche au Parc des Princes (5-0) lors de l'ultime match avant la Coupe du monde. Entré en jeu à la 73e minute à la place de Neymar, l'ancien Rémois n'a pas mis longtemps pour s'illustrer, en donnant une passe décisive à Renato Sanches (81e) et en terminant le travail (84e) après une récupération haute dans les pieds de Julian Jeanvier, blessé sur l'action.

Au coup de sifflet final, Christophe Galtier a avoué qu'il avait eu une discussion avec son joueur il y a peu. "Hugo avait demandé à échanger avec moi. C’est très structuré la manière dont on a eu notre échange. Il rongeait son frein, il était dans la frustration, a-t-il confié en conférence de presse. Je lui disais de profiter de chaque instant dans les séances et être au contact des meilleurs joueurs au monde. Je lui disais qu’il était dans un effectif incroyable. La progression passe par les matchs et les minutes jouées."

Galtier est "quelqu'un à l'écoute"

Les conseils de Christophe Galtier ont d'ailleurs été grandement apprécié par l'ancien Rémois, qui a salué un entraîneur "à l'écoute" et qui a "beaucoup d'expérience". "Je parle beaucoup avec lui, il était content pour moi. Ça prouve que le travail paie. Il y a quelques semaines ? On a discuté, il m'a dit ce qu'il pensait que je pouvais améliorer", a salué Hugo Ekitike en zone mixte.

L'entraîneur parisien a apporté quelques précisions sur le retour en forme de son joueur, touché par sa non-titularisation à Reims, le 8 octobre dernier. "Il avait lâché à ce moment-là et cela peut se comprendre. Le travail du staff et le mien était de le remobiliser pour qu’il retrouve la motivation de s’entraîner. Séance après séance, il s’est remis dans l'exigence, dans l’intensité et il a pu prendre, à travers les séances, la connexion avec nos grands joueurs. Il prend le rythme et les repères. Pour un attaquant, il était malheureux à Lorient. Il a eu des situations même s’il est à l’origine du premier but que nous avons marqué. Cet après-midi, il est entré et il a marqué. C’est très bien pour lui. Il attendait ce premier but au Parc des Princes. J’ai vu ses partenaires très heureux pour lui et c’est bon signe.”

Les bons conseils de Mbappé

L'autre homme fort du retour en grâce d'Hugo Ekitike est Kylian Mbappé. L'international français, auteur de l'ouverutre du score face aux Auxerrois ce dimanche, a beaucoup échangé avec son jeune partenaire. "Kylian, c'est un grand chambreur. Quand je le vois travailler, ça me donne envie. Il est content pour moi aussi. Il me donne beaucoup de conseils, parfois c'est dur à entendre mais c'est un énorme joueur. C'est bien ce qui arrive maintenant, j'aurais pu marquer avant. La semaine dernière, j'avais dit que quand je marquerais, il y aurait des buts à foison, ce sera lors de la deuxième partie de saison", a conclu Ekitike, déjà impatient de revenir en décembre.