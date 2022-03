PSG: le club épinglé pour inégalité de salaires entre les femmes et les hommes

En raison de résultats insatisfaisants sur son index égalité femmes-hommes, qui veille notamment à l'écart des rémunérations et des augmentations, le PSG pourrait faire l'objet d'une sanction du ministère du Travail.

La loi prévoit une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Ce qui, dans ce cas, serait colossal. Le Monde ou Le Parisien rapportent ce mardi que le Paris Saint-Germain - comme une quinzaine d'autres entreprises - s'expose à une sanction pour manquement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En France, toute entreprise d'au moins 50 salariés doit veiller à l'écart, entre les femmes et les hommes, des rémunérations, augmentations individuelles et promotions. Ces critères constituent un index de l'égalité professionnelle qui doit être calculé par l'employeur. La parité parmi les dix salaires les plus importants de l'entreprise entre aussi en compte.

Cela fait désormais quatre ans que les grandes entreprises doivent publier leur index égalité professionnelle. En 2021, la note moyenne s'est légèrement améliorée, passant de 85 à 86 sur 100. Les entreprises de plus de 250 salariés ont l'obligation de publier leur note globale depuis 2019 et celles de 50 à 250 depuis 2020. Lorsque la note est inférieure à 75, l'entreprise doit prendre des mesures correctives dans les trois ans.

Le PSG peut échapper à la sanction

Faute de résultats satisfaisants sur cet index, le ministère du Travail pourrait donc mettre le PSG à l'amende, comme d'autres entreprises françaises. Mais le club a encore la possibilité d'échapper à une sanction, avec la procédure contradictoire qui doit être menée avant toute décision finale.

Le Paris Saint-Germain, soutenu par le syndicat des clubs professionnels Foot Unis, pourrait ainsi plaider qu'il est dans l'impossibilité de respecter cette loi à la lettre, compte tenu des spécificités du secteur du football.