Real-PSG J-3: Ancelotti confiant pour le match retour

En manque d'inspiration, le PSG s'est incliné 1-0 sur la pelouse de l'OGC Nice grâce à un but d'Andy Delort dans les dernières minutes, samedi, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. A quatre jours du déplacement à Madrid, la performance des Parisiens n'a rassuré personne. Même si Kylian Mbappé, suspendu, était absent.

Et pour Mauricio Pochettino comme pour Marquinhos, il n'y a aucune inquiétude à avoir. "Dans une saison il y a des hauts et des bas, il ne faut pas s'inquiéter", a relativisé le Brésilien Marquinhos au micro de Canal+. "On est en préparation d'une compétition que tout le monde attend à Paris et dont tout le monde rêve, a ajouté Pochettino en conférence de presse. On savait que ce serait un match dur dans un moment délicat".