PSG: le message de félicitations de Cavani pour Mbappé après son record absolu

Dépassé par Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG, Edinson Cavani s'est montré beau joueur en félicitant son ancien coéquipier sur les réseaux sociaux.

Il s’en doutait : avec un tel phénomène, son record allait forcément tomber. Ce n'était qu'une question de temps. Depuis samedi soir, Edinson Cavani n’est plus le meilleur buteur de l’histoire du PSG. A seulement 24 ans, Kylian Mbappé lui a chipé ce prestigieux record en marquant son 201e but sous le maillot parisien, contre Nantes (4-2), dans son jardin du Parc des Princes.

200 buts pour Cavani, 201 pour Mbappé

Il ne lui aura fallu que cinq saisons et demie (et 274 matchs toutes compétitions confondues) pour dépasser le "Matador", qui avait mis sept ans (et 301 matchs) pour claquer ses 200 buts. Beau joueur, celui qui évolue désormais à Valence a adressé un message au Français sur ses réseaux sociaux.

"Félicitations Kylian Mbappé pour ton nouveau record avec le PSG", a réagi Cavani, accompagnant son post d’une photo le montrant dans les bras de son ancien coéquipier, qui lui a répondu par un emoji "cœur".

Mbappé, qui s’est offert le record en portant le brassard de capitaine, après la sortie sur blessure de Marquinhos, a eu droit à une monstrueuse ovation du public du Parc. Avant d’être honoré sur la pelouse.

"Je ne me suis pas mis de pression, je savais que j’allais le battre. Ce but vient à la dernière minute, et c'est beau. Jouer ici, c'est un privilège, j'ai eu la chance de profiter de chaque moment, j'ai progressé en tant que joueur, j'ai beaucoup changé. Je suis arrivé, j'étais un jeune joueur, peut-être talentueux mais un jeune joueur, et en tant qu'homme aussi, j'ai appris beaucoup de choses ici", a-t-il savouré au micro de Canal+. Le regard déjà tourné vers un autre objectif : sortir le Bayern mercredi en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport).