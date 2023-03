PSG: c'est fait, Kylian Mbappé devient seul meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 201 buts

Une semaine après avoir égalé Edinson Cavani, Kylian Mbappé s'est emparé seul du record de nombre de buts inscrits sous le maillot du PSG. Encore décisif ce samedi contre Nantes, il en est désormais à 201 réalisations en cinq saisons et demie.

8 septembre 2017, stade Saint-Symphorien. D’une frappe du plat du pied droit, sans contrôle, Kylian Mbappé ajustait Eiji Kawashima, sa première victime sous le maillot parisien. Paris s’imposait alors 5-1 à Metz et l’ancien Monégasque, arrivé le dernier jour du mercato, réussissait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Cinq ans et six mois plus tard, son statut a bien changé. A seulement 24 ans, il est devenu ce samedi soir, à l'occasion du match contre Nantes au Parc des Princes, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.

Il devance Cavani et Zlatan

Après avoir égalé le record d’Edinson Cavani lors de la correction infligée à l’OM il y a une semaine (3-0), le crack de Bondy occupe désormais seul la première place de ce classement avec 201 buts, grâce à sa réalisation en fin de match contre Nantes.

Dans l’ordre, et en seulement 247 matchs joués, il devance le "Matador" uruguayen (200 buts en 301 matchs), Zlatan Ibrahimovic (156 buts, 180 matchs), Neymar (118 buts, 173 matchs), Pedro Miguel Pauleta (109 buts, 211 matchs) ou encore Dominique Rocheteau (100 buts, 254 matchs).

Il y a un an, alors qu’il était encore loin d’avoir prolongé dans la capitale, Mbappé s’était projeté sur ce record, lui qui venait d’égaler le bilan de Zlatan : "Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très, très fermé. Il reste Edi. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir. J'ai toujours fait en sorte d'être numéro 1. Il faut continuer à essayer d'aller le chercher. Mais ce n'est pas non plus l'obsession. L'obsession, c'est de gagner des titres. Et si je reste concentré, je marquerai d'autres buts."

Fidèle à ses principes ("Bien manger, bien dormir"), Mbappé est resté concentré et le voilà aujourd’hui dans la légende d’un club qui compte sur lui pour l'aider à décrocher un 11e de titre de champion de France et une première Ligue des champions.