PSG: le message lunaire de Depardieu à Mbappé qui "fait partie des morceaux de bois de Ferguson"

Nouveau venu sur Instagram, Gérard Depardieu s’est adressé à Kylian Mbappé dans une story. Dans son message, le célèbre comédien prédit une victoire de l’attaquant du PSG en Ligue des champions. Et évoque ses rencontres avec… Sir Alex Ferguson.

"Je crois en toi mon Kylian." Tout juste arrivé sur Instagram, Gérard Depardieu a tenu à adresser un message à Mbappé, quelques heures après un nouvel exploit de la star du PSG face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale de Ligue des champions (1-0). Fan de football, le comédien de 73 ans prédit le meilleur au champion du monde.

Et il n’est pas seul si l’on en croit une anecdote avec une légende de Manchester United qu’il a racontée dans une story: "J’ai rencontré Alex Ferguson qui avait dit une phrase magnifique sur la Ligue des Champions et Zidane: 'Donnez-moi dix morceaux de bois et Zidane, et je vous ramène la Ligue des champions'. Figure-toi que je l’ai revu ! Il a dit : "donnez-moi dix morceaux de bois et Kylian et je ramène la Ligue des champions." Je pense que tu vas la ramener de toute façon."

"Il y a des tas de cons qui disent : "il a la grosse tête!"

Ce ne sera pas avec le mythique coach de MU, à la retraite depuis neuf ans. Mais Kylian Mbappé rêve de brandir l’un des derniers trophées majeurs qui manque à son palmarès. Histoire aussi de faire taire les dernières et rares personnes qui critiquent son état d’esprit. Pour eux aussi, Gérard Depardieu a un message : "Il y a des tas de cons qui disent : "il a la grosse tête!" Ce sont des fans du PSG. Mais tu es autre que ça." Et de conclure : "Tu fais partie des morceaux de bois de Ferguson."