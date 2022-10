PSG: le nouveau record d'invincibilité de Sergio Ramos

Arrivé au PSG à l'été 2021, Sergio Ramos enchaîne enfin les matchs après une première saison galère, plombée par une blessure au mollet. L'ancien Madrilène a disputé 29 rencontre avec le club de la capitale et n'a pas connu la moindre défaite. Un record.

Un record, un de plus, pour Sergio Ramos. L'international espagnol (180 sélections) n'a pas perdu un seul match depuis son arrivée au PSG. Il devient, avec 29 matchs sans défaite au compteur, le recordman dans l'exercice dans l'histoire du club de la capitale. Aucun joueur ne fait mieux.

Septième joueur le plus utilisé cette saison

Avec 1.296 minutes disputées depuis le début de la saison, Sergio Ramos est le septième joueur le plus utilisé de l'effectif. Longtemps dans le trio de tête, son expulsion face à Reims le 8 octobre (qui l'a privé par la suite de deux matches) l'a fait reculer au classement. Il est derrière Donnarumma, Marquinhos, Messi, Mbappé, Neymar et Hakimi. Il comptabilise cependant déjà plus de temps de jeu que sur l'ensemble de la saison dernière (844 minutes) et n'a pour le moment manqué aucun match à cause d'une blessure en ce début d'exercice 2022-2023.

Son physique l'épargne pour le moment, après un gros passage à vide et une blessure au mollet qu'il a traînée de longs mois. Il n'y a plus qu'à espérer pour le PSG que la belle série de Sergio Ramos continue le plus longtemps possible.