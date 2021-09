PSG: le remplacement de Phil Collins au Parc des Princes provoque la colère de supporters

La chanson "Who Said I Would" de Phil Collins ne sera plus utilisée par le PSG pour l'entrée des joueurs au Parc des Princes. Cette décision du club est très critiquée par des supporters sur les réseaux sociaux.

"Quel manque de respect !", "La honte", "Lamentable"... De nombreux supporters parisiens ont exprimé leur colère face à la décision du Paris Saint-Germain de changer l'historique musique d'entrée des joueurs au Parc des Princes. En effet, le club a fait savoir que le titre Who Said I Would de Phil Collins, utilisé depuis une trentaine d'années, serait désormais remplacé par des productions musicales faites par des talents de la région francilienne tels que DJ Snake. Sauf que bon nombre de fans sont attachés à l'artiste britannique.

"Liberté pour Phil Collins ! Évitez ce massacre", a tweeté le supporter @lhistoriquepsg. "Ça me rend malade", a écrit un aficionado à plus de 37.000 abonnés sur le réseau social à l'oiseau bleu. "Respectez-nous", a écrit un autre supporter de longue date.

En réponse au tweet de RMC Sport sur cette information, les avis sont tout aussi négatifs dans leur immense majorité. "Changer pour changer... Pourquoi vouloir changer quelque chose qui fait l'histoire de ton club et qui fait l'unanimité ou presque parmi les supporters?", s'interroge @Lanigara. "En quelque sorte, on retire l'identité d'un stade", déplore @zekoss31.

Daniel Riolo, membre éminent de l'After Foot sur RMC, mais aussi auteur de Mon histoire passionnée du Paris Saint-Germain, s'est joint au concert de critiques: "On efface Phil Collins. Les supporters du PSG, et pas que les Ultras, vont accepter ça? Ce genre de délires marketing ont été essayés dans pas mal de clubs. OM et Bordeaux par exemple. Les supporters n’ont pas accepté. Curieux de voir ce que vont faire ceux du PSG". L'éditorialiste a aussi exhorté DJ Snake, supporter notoire du club, à "refuser une telle honte".

Une bronca au stade?

La nouvelle a également fait réagir des supporters d'autres clubs, notamment de l'OM. "Essayez d'enlever le Jump de Van Halen au Vélodrome, vous allez voir", a lancé @TAndre93. "C’est totalement en accord avec la vision du Qatar. Pour eux, le club n’a pas d’histoire avant 2011", a souligné un fan de... Dimitri Payet.

Parmi les internautes supporters du PSG, difficile de trouver ceux qui approuvent ce changement. Il y en a tout de même quelques-uns. Un "fan du PSG abonné bien avant le Qatar" affirme ainsi n'avoir "jamais trouvé que ce morceau était bien pour l'entrée des joueurs". Un autre partage ce son de cloche: "Je suis supporter de Paris et cela ne me dérange pas du tout. J’ai jamais trouvé très motivante la chanson de Phil Collins pour entrer sur le terrain. Je suis pas le plus grand fan de DJ Snake mais c’est bien de le mettre à l’honneur d’autant que c’est un fervent supporter".

Après ce ramdam sur les réseaux sociaux, il faudra désormais scruter le comportement du public du Parc des Princes. Face à Clermont et lors des prochains matchs à domicile, il n'est pas impossible que l'absence de Who Said I Would déclenche une bronca à l'entrée des joueurs. Des appels en ce sens ont été lancés sur Twitter.