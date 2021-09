PSG: la musique de Phil Collins pour l'entrée des joueurs au Parc, c'est fini

Le PSG, par la voix de son directeur de la diversification, révèle samedi dans Le Parisien qu'il ne jouera plus "Who Said I Would" de Phil Collins durant l'entrée des joueurs au Parc des Princes. Le club veut désormais mettre en valeur des talents franciliens, comme DJ Snake.

C'est une tradition depuis 1992 qui disparaît. Le Paris Saint-Germain ne va plus diffuser la chanson Who Said I Would de Phil Collins dans les enceintes du Parc des Princes durant l'entrée des joueurs. Fabien Allègre, directeur de la diversification du club, le révèle samedi dans les colonnes du Parisien. Il explique avoir mené une "vraie concertation" avec des supporters, dont les représentants du Collectif Ultras Paris qui anime la tribune Auteuil.

"N'empêchons pas le club de poursuivre sa route, sans renier son passé. Si on avait eu ce même raisonnement pour tout ce qu'on a fait depuis dix ans, à commencer par un des signes ls plus importants qui est le maillot, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui", plaide Fabien Allègre.

À présent, le PSG compte renforcer son "rôle d'acteur culturel" en mettant en avant des productions d'artistes franciliens. Le club souhaite en effet participer "à l'expression de talents musicaux du Grand Paris". Cela pourrait s'entendre dès ce samedi 17h00, à l'occasion de la réception de Clermont pour la 5e journée de Ligue 1.

Colère sur les réseaux sociaux

Phil Collins avait déjà été absent lors du premier match de la saison au Parc des Princes, le 14 août face à Strasbourg. À la place du titre de l'artiste britannique, un morceau de DJ Snake avait précédé le coup d'envoi. La surprise avait fortement déplu à bon nombre de supporters, qui avaient manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Il se disait alors qu'il s'agissait simplement d'un quiproquo. Il s'avère finalement que "ce n'était pas une erreur", de l'aveu de Fabien Allègre.

Les supporters pourraient encore avoir la possibilité d'entendre Phil Collins, mais à d'autres moments des soirs de match. "Pourquoi ne pourrait-on pas avoir le Go West ou le Phil Collins lors de l'arrivée des joueurs pour l'échauffement? J'ai eu beaucoup de retours positifs", affirme Fabien Allègre.

Pour autant, les premiers commentaires sur les réseaux sociaux semblent plutôt négatifs. "Ça fout les boules de remplacer une musique aussi culte par de la commerciale de boîte de nuit", a écrit un supporter. "Grosse erreur", dit un autre qui se présente comme un supporter depuis le début des années 1990. "Inadmissible", pouvait-on aussi lire samedi matin.