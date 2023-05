PSG: le retour en catimini des champions de France à Paris

Champion de France pour la 11e fois, le Paris Saint Germain n'a pas vraiment fêté son titre de Ligue 1, acquis ce samedi après un match nul 1-1 face à Strasbourg. Les joueurs ne sont pas rentrés tous ensemble et l'effectif présent en Alsace n'a été accueilli que par... trois supporters.

Pas de fête (immédiate) pour le 11e titre du PSG. Après un trophée de Ligue 1 décroché sur la pelouse de Strasbourg ce samedi suite à un match nul 1-1, les Parisiens n'ont que brièvement célébré avec les supporters présents à la Meinau avant de rentrer à Paris, où ils n'étaient que très peu attendu.

Trois supporters présents à Roissy

Sur les coups de minuit, un premier avion avec sept joueurs qui n'ont pas joué a atterri au Bourget. Il y avait notamment Marquinhos, Kimpembe, Hakimi ou encore Nuno Mendes. Ils ont quitté l'aéroport dans des vans, sans qu'aucun supporter parisien ne soit présent pour les saluer.

Une heure et demie plus tard, le reste de l'équipe est elle arrivée à l'aéroport de Roissy, au pavillon d'honneur. Ceux qui étaient dans le groupe pour affronter Strasbourg ont atterri un peu avant 2h du matin. Le premier à sortir du pavillon était l'entraîneur, Christophe Galtier. Seuls trois supporters étaient présents pour les accueillir et fêter le titre avec eux.

Bernat et Danilo pour les saluer

Juan Bernat et Danilo sont venus signer les maillots des courageux présents au milieu de la nuit, avant que tous les joueurs ne quittent l'aéroport de Roissy chacun de leur côté, dans des voitures individuelles. Le car du club était pourtant présent.

Juste avant le retour à Paris, certains comme Presenl Kimpembe et Marco Verratti ont célébré le titre sur le parking de la Meinau, chantant le fameux chant "campeones, campeones". Marquinhos, se prenant en photo avec un supporter, lâche un "champion mon frère". A ses côtés, Nasser al-Khelaïfi file en douce devant les caméras, avant que tous soient escortés par les forces de l'ordre.