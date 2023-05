PSG: Galtier estime mériter une deuxième saison à Paris

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a développé ses arguments à l'occasion de la conférence de presse, laquelle lui a aussi permis d'adresser quelques tacles aux journalistes présents, après le match nul (1-1) à Strasbourg qui assure le titre aux Parisiens.

"Je mérite de continuer" une deuxième saison au Paris Saint-Germain, a assuré l'entraîneur Christophe Galtier après le titre de champion de France décroché à Strasbourg. "Oui, j'estime personnellement que je mérite de continuer", a répondu le technicien à la question: "Méritez-vous une seconde saison?" "Pourquoi je le mérite? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie. Nous avons su, j'ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles, que ce soit sur un plan personnel comme professionnel", a-t-il ajouté.

Il évoquait là les soupçons de racisme datant de sa saison précédente à Nice, pour lesquels une enquête est en cours, et, sur un plan sportif, la seconde moitié de saison. "La juste analyse, que vous ne voulez pas faire, c'est qu'il y a eu un PSG avant la Coupe du monde, et un PSG post-Coupe du monde, avec des joueurs très importants qui pour certains ne jouent pas depuis 16, 17 matches", a-t-il souligné, allusion notamment à Neymar, blessé depuis février.

"Vous ne m'avez pas épargné"

En contrat jusqu'en 2024, Galtier compte donc honorer sa deuxième année, même si le PSG cherche des entraîneurs sur le marché selon de nombreux médias. "Malgré tout ce que vous pouvez dire, et c'est votre travail, ce que vous pouvez écrire, malgré les analyses, les remarques, la méchanceté, le non respect pour certains, il y a tout ce que je vis moi en interne, au long de la saison, et ce que je vis dans cette deuxième partie de saison avec mes joueurs, mes dirigeants, il y a un grand décalage entre ce que les médias peuvent dire et ce que je vis au quotidien", a insisté Galtier.

"Vous ne m'avez pas épargné", a-t-il ajouté, s'adressant aux journalistes. "Nous sommes champions de France, nous avons gagné le Trophée des champions, les saisons catastrophiques au PSG c'est quand on n'est pas champion, c'est arrivé", a-t-il souligné. Paris a été devancé en 2017 par le Monaco de Kylian Mbappé et en 2021 par le Lille OSC entraîné par... Galtier. En décrochant un onzième titre record de champion, "on a atteint un objectif clairement défini", a conclu le technicien. On ne l'a pas atteint en Coupe de France ni en Ligue des champions, mais c'était très compliqué en deuxième partie de saison".