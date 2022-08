PSG: le troisième maillot du PSG aurait fuité

Le troisième maillot du PSG aurait fuité. Il devrait être blanc, avec une bande verticale bleue, bordée de rouge. Sa commercialisation serait prévue à partir du 9 septembre.

Il a tardé à être dévoilé mais le voilà. Le troisième maillot du PSG aurait fuité et le site spécialisé Footy Headlines donne un aperçu de ce à quoi il devrait ressembler. La troisième tunique parisienne devrait présenter le même design que le maillot domicile, mais avec des couleurs différentes. La couleur bleu marine principale laissera sa place au blanc, la bande initialement blanche sera bleu roi et les bordures resteront rouges. Autrement dit, Il est blanc avec Hechter en bleu roi et rouge.

En vente le 9 septembre

Un short blanc et des chaussettes de la même couleur complèteraient le troisième kit du Paris Saint-Germain 2022-2023. Le troisième maillot Nike du PSG devrait être disponible à la vente à partir du 9 septembre 2022. Le maillot pourrait éventuellement être porté par l'équipe du PSG soit le 10 septembre face à Brest, soit le 14 contre le Maccabi Haïfa.