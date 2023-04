PSG – Lens : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Duel au sommet de la Ligue 1 ce samedi soir. Le PSG, premier, accueille Lens, deuxième. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre en direct dans cet article.

Après deux défaites consécutives à domicile face à Rennes puis face à Lyon, les joueurs du PSG ont réussi à inverser la tendance lors de la dernière journée face à Nice.

Mais en venant s’imposer sur le score de 2 buts à 0, les parisiens n’ont pas convaincu les observateurs avec un jeu parfois poussif. Pour cette nouvelle rencontre, les coéquipiers de Messi et de Kylian Mbappé retrouvent donc Lens, son premier poursuivant au classement. Car à l’heure d’entamer cette nouvelle journée, Lens s’affiche à 6 points de l’équipe de Christophe Galtier. Fort d’un bilan de 18 victoires, 9 matchs nuls et 3 défaites, Lens comptabilise 63 points au compteur. Si les dernières sorties sont poussives pour le PSG, les joueurs de Lens sont en pleine confiance comme en atteste le bilan de 4 victoires lors des 4 dernières rencontres. Pour cette affiche qui pourrait s’avérer décisive pour le titre, les joueurs parisiens pourraient à nouveau aligner la doublette offensive Messi – Mbappé. En face, Lens s’en remettra à Loïs Openda, en grande réussite sur ses dernières sorties. Maintenant que le décor est planté, voyons à quelle heure et sur quelle chaîne vous pourrez suivre ce match PSG - Lens en direct.

PSG – Lens : à quelle heure ?

Cette rencontre de la trente-et-unième journée entre le PSG et Lens est à suivre ce samedi dès 21 heures sur les chaînes CANAL+ Foot et CANAL+ Sport 360.

