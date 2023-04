Nice-PSG: monstrueux à l'Allianz Riviera, Donnarumma savoure sa prestation XXL

Auteur d'un énorme match et de plusieurs arrêts de classe, Gianluigi Donnarumma a été un élément crucial du succès parisien à Nice (2-0). Une performance rare pour être soulignée et qui demande à se répéter pour le gardien italien de 24 ans.

Paris peut (cette fois) remercier Donnarumma. Si le PSG a réussi à se sortir du piège niçois en s'imposant 2-0 chez les Aiglons, c'est en grande partie grâce à son gardien, Gianluigi Donnarumma.

Recruté à l'été 2021 et très critiqué depuis son arrivée, le portier italien tient peut-être son match référénce sous le maillot du PSG. Héroïque samedi, Donnarumma a réalisé sept arrêts, c'est autant que sur les quatre derniers matchs cumulés. C'est son 2ème plus haut total cette saison. Il avait réalisé huit arrêts à Lille lors du large succès parisien (7-1).

Trop peu décisif par rapport à son prédécesseur, Keylor Navas, et souvent fautif dans les matches importants, Donnarumma a parfaitement su répondre présent à Nice, un match où le PSG devait mêttre fin à une spirale négative. Excellent sur sa ligne et très précieux dans les airs, l'ancien gardien de l'AC Milan a plus que contribué au succès parisien.

"Très content de moi mais le plus important c'est la victoire de l'équipe"

Il s'est montré très satisfait de sa performance au micro de Canal+ sans oublier de se projeter sur le match à venir contre Lens, dauphin du PSG : "Je suis très content de moi mais le plus important, c'est la victoire de l’équipe. Je suis toujours là pour chercher à m’améliorer à l’entraînement et faire tout mon possible pour aider. La tête est plus légère, mais il y aura un grand match contre le RC Lens, samedi prochain. Nous avons six points de plus, mais il faudra gagner. Nous avions besoin de cette victoire pour l’état d’esprit, j’ai vu une grande agressivité de la part de l’équipe, c'est très important." Gianluigi Donnarumma a également eu un mot pour son entraîneur, Christophe Galtier, dont le poste est toujours menacé et qui a été la cible des supporters niçois pour son retour à l'Allianz Riviera: "Le coach est tranquille, il est content de la victoire."

Désormais libéré de la pression d'avoir Keylor Navas en doublure, Donnarumma devra également être décisif contre Lens. Le gardien de 24 ans aura fort à faire puisque les Sang et Or restent sur 11 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, avec au moins un but marqué.