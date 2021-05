PSG-Lens en direct: le car lensois a été tagué dans la nuit

Le PSG condamne les tags "honteux" sur le car lensois et pourrait prendre des sanctions

Dans un communiqué, le PSG réagit fermement aux tags sur le car lensois cette nuit, devant l'hôtel des joueurs en banlieue parisienne. Et promet de prendre des sanctions si certains de ses supporters sont "associés à ces actes honteux".

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables commis à l’encontre du RC Lens par des individus se prétendant supporters du Club. Le Paris Saint-Germain rappelle que les comportements haineux sont contraires aux valeurs qu’il défend. Des investigations de police sont en cours. Le Club se réserve le droit de prendre toutes les sanctions et mesures juridiques appropriées s’il apparait que certains de ses supporters sont associés à ces actes honteux. Au nom de toute sa communauté, le Paris Saint-Germain apporte son soutien et sa sympathie au RC Lens et à ses supporters."