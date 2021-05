PSG-Lens: l'énorme colère de Leonardo contre l'arbitre dans les couloirs du Parc

Dans le couloir reliant la pelouse du Parc des Princes aux vestiaires, samedi juste après la victoire 2-1 du PSG contre Lens, Leonardo a invectivé l'arbitre Jérôme Brisard. Le directeur sportif semblait mécontent des décisions prises par rapport à Neymar.

Leonardo est sorti de ses gonds. Au terme de la victoire 2-1 du Paris Saint-Germain contre le Racing Club de Lens, ce samedi dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, le directeur sportif du club de la capitale s'est emporté contre l'arbitre Jérôme Brisard dans le couloir menant aux vestiaires du Parc des Princes. Le Brésilien semblait agacé du traitement de Neymar, qui s'est notamment vu refuser une faute dans les dernières minutes de la rencontre.

"Moi je sais, je fais, et vous ne faites pas. (...) Ce n’est pas la première fois que ça se passe, chaque fois c’est vous (sic)", a-t-on pu entendre de la bouche de Leonardo, grâce aux images diffusées par Canal+.

Leonardo face à Jérôme Brisard, le 1er mai 2021 © Canal+

Leonardo déjà agacé à la mi-temps

La chaîne cryptée avait préalablement fait savoir pendant la rencontre que Leonardo était allé se plaindre auprès de l'arbitre à la mi-temps. Le dirigeant aurait exprimé son mécontentement, jugeant que Neymar n'était pas suffisamment protégé sur le terrain.

En toute fin de match, un contre a permis à Neymar d'obtenir une balle de 3-1. Mais avant d'entrer dans la surface lensoise, le numéro 10 a été fauché par Jonathan Clauss, revenu comme une balle pour défendre. Jérôme Brisard n'a toutefois rien sifflé, et a prféré laisser le jeu se poursuivre. Ce qui a suscité la colère du joueur qui, remplacé dans la foulée, n'a pas caché sa colère sur le banc de touche.

Sur le même sujet PSG-OM: l'énorme coup de gueule de Leonardo contre l'arbitrage

Jérôme Brisard avait déjà été la cible de critiques pour sa prestation lors de la défaite 1-0 du PSG dans le Classique face à l'OM, début septembre. Celui qui sera assistant vidéo à l'Euro cet été avait sorti 14 cartons jaunes et exclu cinq joueurs. Après le coup de sifflet final, Leonardo avait alors déclaré après la rencontre: "On choisit un arbitre qui n’a dirigé qu’un seul match de Ligue Europa et n’a pas l’expérience pour un match comme ça".