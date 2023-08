PSG-Lens: le CUP chambre l'OM et Guendouzi sur son raté en Ligue des champions

Le Collectif Ultras Paris a animé les tribunes du Parc des Princes en délivré des messages, dont certains étaient destinés au rival marseillais, qui ne verra pas la Ligue des champions cette saison.

C’était soir de fête au Parc des Princes. Un Paris Saint-Germain très prometteur est allé chercher sa première victoire de la saison (3-1) contre son dauphin de la saison précédente, le RC Lens, au terme d’un match maîtrisé qu’il a fini par emballer en seconde période, sous l’impulsion d’un collectif qui monte en puissance à chacune de ses sorties.

Le Parc des Princes a également joué son rôle dans cette partition, de la présentation des recrues aux encouragements une fois le coup d’envoi du match donné.

Dans les tribunes, côté Auteuil, le Collectif Ultras Paris a délivré des messages, à Neymar, mais également au rival marseillais, qu’il s’est fait une joie de brocarder, en moquant son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, face au Panathinaïkos. "OM-Pana, je me suis Ré-ga-lé", ont chambré les membres du CUP sur une banderole. Une autre visait le milieu de terrain Mattéo Guendouzi, en échec lors de la séance de tirs au but fatale aux Marseillais. "Mattéo, tu tires avec la peur", a-t-on pu lire sur une autre banderole déployée par le Collectif Ultras Paris.

Ces mots font référence à Kylian Mbappé, visibles dans une vidéo qui a resurgi sur la toile dans la foulée de l’élimination marseillaise. On y voit le prodige de Bondy titiller gentiment son coéquipier en équipe de France, lui intimant d’être plus tueur à l’occasion d’un exercice devant le but.

Tueur, Kylian Mbappé l’aura été face à Lens (3-1). Auteur d’un doublé (53e, 90e+1), l’attaquant international a déjà inscrit trois buts depuis son retour dans le groupe à l’occasion du match face à Toulouse (1-1), la semaine passée. L’Olympique de Marseille s’est également imposé plus tôt dans la journée, face à Brest (2-0). Sur le banc au coup d’envoi, Mattéo Guendouzi a remplacé le buteur Ismaïla Sarr à la 80e.