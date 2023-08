PSG-Lens: "Enfin débarrassé", le message piquant du CUP pour Neymar

Le Collectif Ultras Paris s'est félicité du départ de Neymar, avec une banderole déployée lors de la large victoire du PSG ce samedi face au RC Lens (3-1).

Le Collectif Ultras Paris avait visiblement un petit message à faire passer. Le principal groupe de supporters du PSG a profité de la réception du RC Lens (3-1), ce samedi soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, pour s’adresser à Neymar.

"Enfin débarrassé"

"Neymar : Finally Rid of the Rude", a-t-on pu lire sur une banderole déployée dans une tribune du Parc des Princes au cours de la seconde période. Un message en anglais, donc, qui peut être traduit ainsi : "Enfin débarrassé de l'impoli/du grossier."

Le Brésilien a disputé son dernier match sous le maillot parisien le 3 août, en inscrivant deux buts et réalisant une passe décisive contre le club coréen de Jeonbuk Motors (3-0) en amical. Il avait fait son retour sur les terrains lors de cette tournée de pré-saison du club de la capitale en Asie après cinq mois d'absence en raison d'une blessure à la cheville contractée en mars.

En six saisons en France, perturbées par plusieurs blessures et des frasques extra-sportives, Neymar a inscrit 118 buts en 173 matchs. Il a gagné cinq titres de champion de France et trois Coupes de France, mais n'est pas parvenu à porter le club parisien au sommet en Ligue des champions.

Poussé vers la sortie cet été, il a accepté la proposition en or venue d'Arabie saoudite où Al-Hilal lui a proposé un salaire XXL pour les deux prochaines saisons. Accueilli en héros par des dizaines de milliers de supporters, il n’a pas encore débuté sous ses nouvelles couleurs, la faute à un pépin physique.