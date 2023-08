PSG-Lens: ovation, doublé, chants du public à sa gloire... le retour canon de Mbappé au Parc

De retour au Parc des Princes pour la première fois de la saison ce samedi soir lors de la victoire face à Lens (3-1), Kylian Mbappé a vécu une belle soirée. Auteur d'un doublé, l'international français s'est montré très complice avec Ousmane Dembélé et a régalé le public.

C'est ce qu'on appelle un retour réussi. En tribune en raison de sa mise à l'écart lors de l'ouverture de la saison face à Lorient (0-0), entré en jeu et buteur sur la pelouse de Toulouse le week-end (1-1), l'international français a effectué son retour au Parc des Princes ce samedi lors de la réception de Lens pour la 3e journée de Ligue 1 (3-1). Tout sourire au moment d'arriver au stade, l'attaquant parisien a reçu le soutien du public parisien, qui l'a applaudi chaudement lors de l'annonce de la composition d'équipe.

>> Revivez PSG-Lens (3-1)

151 buts en Ligue 1

Titulaire aux côtés d'Ousmane Dembélé et Marco Asensio dans le 4-3-3 de Luis Enrique, "KM7" s'est montré très complice avec son compatriote et a fait chavirer le Parc des Princes en seconde période, en inscrivant le but du 2-0 d'une frappe puissante du plat du pied. Le festival du crack de Bondy s'est conclu dans le temps additionnel, avec une frappe doublement contrée par la défense lensoise pour sceller définitivement le premier succès parisien de la saison. Son 151e but en Ligue 1.

Il n'en fallait pas tant pour que le Collectif Ultras Paris entonne des chants en son honneur après une célébration très démonstrative avec ses coéquipiers. La prestation pleine du meilleur buteur de l'histoire du club éclipse l'été compliqué qu'il a vécu. Écarté du groupe professionnel en raison de son refus de prolonger, Mbappé avait été finalement réintégré après quelques jours au sein du groupe des lofteurs. Il a été élu vice-capitaine par ses coéquipiers, juste derrière Marquinhos, Danilo Pereira et Presnel Kimpembe.