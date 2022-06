PSG: Leonardo assure que Mbappé n’a pas demandé son départ pour prolonger

Muet depuis son licenciement du PSG fin mai, Leonardo a accordé un entretien à L’Equipe dans lequel il affirme que son départ n’est pas lié à la prolongation de Kylian Mbappé.

On a dit Kylian Mbappé et Leonardo en froid, avec une relation distendue au fil du temps. Au point de voir fleurir la rumeur d’une demande de l’international français de voir le Brésilien quitter ses fonctions de directeur sportif comme l’une de ses exigences pour finalement prolonger au PSG. Et le timing avait de quoi renforcer cette hypothèse. Au soir de la 38e journée de Ligue 1, et une victoire face à Metz, Paris célébrait son dixième titre de champion de France et la prolongation de Kylian Mbappé annoncée plus tôt dans la journée. Dans le même temps, Leonardo apprenait son licenciement dans les couloirs du Parc des Princes par l’entremise de Nasser Al-Khelaïfi.

Leonardo heureux de voir Mbappé rester en Ligue 1

A l’occasion d’un entretien ce vendredi dans les colonnes de L’Equipe, Leonardo a été questionné sur ce curieux timing. A la question ‘Votre départ intervient aussi le soir de la prolongation de Kylian Mbappé. Y a-t-il un lien de cause à effet, selon vous ?’, le Brésilien réfute cette version : "Non. C'était la fin du championnat et c'était peut-être le moment de décider des choses pour le futur."

Relancé par le quotidien sur une prétendue demande de Kylian Mbappé de le voir partir pour prolonger, le Brésilien a également nié: "Non, on ne m'a pas dit ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1."