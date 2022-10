PSG: les chiffres fous du contrat de Mbappé pour sa prolongation à Paris, un record dans le sport

Le Parisien a enquêté sur le contrat de Kylian Mbappé pour sa prolongation l'été dernier au PSG et livre le résultat de ses investigations ce dimanche soir. Les chiffres donnent le vertige et battent tous les records... sur la planète foot et dans le sport en général.

Le Parisien a dévoilé ce dimanche soir les détails du plus gros contrat "jamais signé par un sportif dans le monde", en l’occurrence celui de Kylian Mbappé lors de sa prolongation en mai dernier avec le Paris Saint-Germain.

"L’argent n’est pas le plus important pour Kylian", assurait pourtant le président Nasser Al-Khelaïfi, alors que l’argument financier a parfois été mis sur la table par les médias espagnols pour justifier le choix de Mbappé de privilégier l'offre parisienne à celle du Real. Le club de la capitale n’a en tout cas reculé devant rien pour s’assurer de conserver le prodige de Bondy, lui proposant un contrat de deux années plus une troisième en option, pour un montant total de 630 millions d’euros brut (environ 282 millions net) s’il va au bout de son contrat.

Des primes faramineuses

Dans les grandes lignes, Kylian Mbappé touche un salaire à hauteur de 72 millions d’euros brut par an, soit 6 millions d’euros brut par mois, 2,7 millions d’euros net après impôts. Des émoluments trois fois plus importants que ce qu’il touchait encore la saison dernière, souligne Le Parisien. A ce pactole conséquent s’ajoutent les primes avec, en premier lieu, une prime de fidélité, laquelle s’élèverait à 180 millions d’euros brut, versée en trois versements de 60 millions d’euros.

Un quart du budget du club?

Mbappé touche également une prime de fidélité, évolutive celle-ci. La première, que le joueur a déjà touché, est de 70 millions d’euros (toujours en brut), estime Le Parisien, tandis que la deuxième tournerait autour des 80 millions d’euros, précisent nos confrères. Si d’aventure Kylian Mbappé est toujours Parisien après les Jeux olympiques 2024, le PSG lui verserait l’équivalent de 90 millions d’euros. La totalité de ce que Kylian Mbappé touche désormais à Paris, en termes de salaires et de primes versés par le club, soit l’équivalent de 210 millions d’euros ramené à l’année, représente un quart du budget du Paris Saint-Germain. Dingue.