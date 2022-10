PSG-Maccabi Haïfa: les craintes des autorités pour la sécurité autour du match

Le PSG peut se qualifier dès mardi soir pour les 8es de finale de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1) face au Maccabi Haïfa. Le dispositif policier autour de cette rencontre se précise.

La vigilance est de mise à deux jours du coup d'envoi. Comme dévoilé dès samedi par RMC Sport, le match entre le PSG et le Maccabi Haïfa en Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1) est classé, pour le moment, 3 sur 5 par la DNLH ce qui représente des "risque de troubles à l’ordre public liés à un contentieux entre supporters".

Un classement moindre par rapport à la dernière rencontre à très haut risque sur le territoire français, OM-Francfort en septembre dernier. Ce match avait mérité un classement de 5 sur 5 sur l’échelle de la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme. Le match de mardi soir est aussi considéré à risques par les autorités françaises mais cette rencontre arrive dans "un contexte différent du match de l’Olympique de Marseille", explique un responsable policier à RMC Sport.

À Marseille, ce classement faisait suite aux débordements du match Nice-Cologne, une semaine plus tôt. "C’était aussi une réponse médiatique après la catastrophe de Nice", poursuit ce policier. Pour cette rencontre face au Maccabi Haïfa, il y aura bien une "très forte" présence policière autour du Parc des Princes. Un peu plus de 1.000 policiers et gendarmes seront mobilisés tout au long de la journée pour assurer la sécurité autour de ce match de Ligue des champions. À Marseille, 1.200 forces de l’ordre avaient été affectées début septembre.

Un nombre important de supporters visiteurs est aussi attendu sur Paris, la Préfecture de Police de Paris a fixé une jauge pour le parcage visiteur de 1.650 places. Bien loin des 2.200 places normalement réservées aux visiteurs en Ligue des champions (5% de la capacité du stade). Plusieurs milliers de supporters venus d'Israël, supporters du Mcacabi ou issus des clubs de supporters du PSG, sont attendus sans place autour du stade, déjà complet pour la rencontre. Ce qui inquiète la Préfecture de Police parisienne c’est surtout le contexte autour de cette rencontre.

Des membres du CUP soutiennent la Palestine

La crainte policière s’oriente surtout sur "des affrontements entre supporters parisiens et des fans israéliens". Des membres du Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters du PSG, soutiennent les Palestiniens, ce qui peut créer des frictions avec les supporters du Maccabi Haïfa. "Ça peut aussi se dérouler dans le métro, dans Paris la journée ou aux abords du stade, il faudra un quadrillage total de la zone, ce n’est pas obligatoirement un affrontement dans les tribunes qu’il faut attendre mardi soir", termine ce responsable policier.

Il est aussi à rappeler qu'un drame avait émaillé la dernière venue d'un club israélien à Paris, l'Hapoël Tel-Aviv, en novembre 2006 en marge d'un match de Coupe de l'UEFA (2-4). Un homme de 25 ans appartenant au Kop de Boulogne, Julien Quemener, avait été tué par un policier devant un restaurant McDonald's Porte de Saint-Cloud après qu'un Français de confession juive ait été poursuivi par des supporters parisiens en marge de la rencontre.