PSG: "Je sais ce qu'il attend de l'équipe", les plans de Galtier avec Mbappé

Christophe Galtier est officiellement devenu le nouvel entraîneur du PSG ce mardi. Lors de sa conférence de présentation, le technicien a notamment abordé la question de la gestion de Kylian Mbappé et son utilisation dans l'équipe.

Sans surprise, Mauricio Pochettino s'en est allé et Christophe Galtier est arrivé sur le banc du PSG. Nommé et présenté à la presse ce mardi, le nouvel entraîneur de l'équipe francilienne s'est félicité de voir Kylian Mbappé rester en Ligue 1 et d'avoir à travailler avec lui.

"En tant qu'entraîneur français, j'étais heureux que Kylian reste au PSG. C'est bien pour le PSG, notre championnat, a ainsi lancé le coach parisien face aux journalistes. Je n'ai pas échangé avec lui, comme avec aucun des joueurs."

Galtier: "Pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat"

Toujours plus en réussite lors du passage de Mauricio Pochettino au PSG, Kylian Mbappé a adressé un joli message d'adieu à destination de l'Argentin. Charge désormais à Christophe Galtier de tirer le meilleur de l'attaquant français à Paris. S'il ne l'a pas encore contacté, le technicien a déjà une idée bien précise de comment l'utiliser.

"Je sais ce qu'il attend de l'équipe. On sait ce qu'il apporte, il va falloir ne pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat, a encore assuré Christophe Galtier lors de sa présentation. C'est un joueur du PSG et toutes ces grandes individualités avec qui je vais être tout à l'heure (pour le premier entraînement) sont au service du collectif."

Malgré ses 39 buts et 26 passes décisives en 46 apparitions lors de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé ne doit pas être l'unique leader du PSG. Surtout, le nouveau coach parisien ne ne semble pas vouloir mettre trop de pression sur les épaules du buteur de 23 ans.