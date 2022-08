PSG: les premiers mots de Renato Sanches, "heureux de travailler à nouveau avec Galtier"

Après sa signature au PSG ce jeudi, le milieu de terrain portugais Renato Sanches a livré ses premières impressions sur le site du club. L’ex-Lillois se dit "heureux" de retrouver Christophe Galtier, son ancien coach au LOSC.

Renato Sanches est enfin parisien. Après une longue bataille avec l’AC Milan, le Paris Saint-Germain a obtenu la signature du milieu de terrain portugais jusqu’en 2027. A 24 ans, l’ex-joueur du Bayern n’arrive pas dans la Capitale en terrain totalement inconnu. Il sera dirigé par Christophe Galtier, son entraîneur à Lille, avec lequel il a remporté le titre de champion de France en 2021.

"Travailler avec un entraîneur que l’on connaît facilite toujours les choses"

"Je le connais bien, confirme Renato Sanches sur le site du PSG. C’est un bon coach, qui m’a beaucoup fait évoluer depuis que j’ai rejoint la Ligue 1. Ensemble, nous sommes même parvenus à gagner le championnat avec Lille. On a fait du bon travail ensemble, et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui, ainsi qu’avec les membres de son staff. Travailler avec un entraîneur que l’on connaît facilite toujours les choses. La communication est plus simple."

"Nuno Mendes m’a dit du bien du Paris Saint-Germain"

Heureux de retrouver "Galette", le champion d’Europe 2016 assure en revanche qu’il n’a pas été influencé par le grand nombre de joueurs lusophones dans l’effectif du PSG: "Je pense que ma décision aurait été la même. Je pense que c’est le bon choix. Je suis bien sûr heureux de retrouver des compatriotes portugais. Cela peut également faciliter mon intégration. Je connais déjà Nuno Mendes et Danilo Pereira, mais pas encore Vitinha. J’ai échangé avec Nuno avant ma signature, qui m’a dit du bien du Paris Saint-Germain", conclut Renato Sanches.