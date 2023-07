PSG: les premiers mots de Sergio Rico depuis son grave accident de cheval

Quelques jours seulement après être sorti du coma dans lequel il était plongé depuis son terrible accident survenu à la fin du mois de mai, Sergio Rico s'est exprimé sur ses réseaux sociaux, évoquant son état de santé.

Dans un message écrit à la première personne, sur Instagram, le gardien espagnol du Paris Saint-Germain Sergio Rico s’est adressé à "toutes les personnes qui (lui) ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles" depuis son grave accident de cheval, survenu au pélerinage d’El Rocio, en Andalousie. L’optimisme était de mise ces derniers jours. Victime d’un traumatisme crânio-cérébral, Rico est sorti du coma fin juin.

La story Instagram très rassurante de Sergio Rico en ce dimanche 9 juillet © @sergioricogonzalez1

De retour à un état conscient, le gardien est capable de communiquer avec son entourage depuis peu. Preuve que son état s’améliore un peu plus chaque jour, Sergio Rico est sorti mercredi du service de soins intensifs de l’hôpital de Séville où il avait été placé sous sédation et assistance respiratoire dans un état grave, à la fin du mois de mai.

Moins de deux mois après ce grave accident, le gardien espagnol a intégré un autre étage de l’hôpital où il continue à travailler sur son rétablissement. "Je continue à travailler sur ma récupération qui s'améliore de jour en jour. Je me sens très chanceux, encore une fois, je vous remercie tous et j'espère vous revoir bientôt", a-t-il conclu sur Instagram.

Sergio Rico, qui a rejoint le Paris Saint-Germain en 2019, a reçu de nombreux témoignages de soutien, de la part de ses coéquipiers notamment, dont certains, à l’instar de Carlos Soler, s’étaient déplacés à l’hôpital pour veiller sur lui.

Le Parc des Princes s’était lui aussi hissé à la hauteur de ce drame pour apporter le réconfort nécessaire à la famille dans cette période difficile. Les supporters du Paris Saint-Germain avaient scandé le nom de Sergio Rico et déployé des banderoles tout au long du dernier match de la saison, face à Clermont.

Selon The Athletic Sergio Rico a perdu plus de 20 kg. Chaque semaine passée en soins intensifs a entraîné une perte d'environ 30 % de sa capacité musculaire. S'il éprouve encore quelques difficultés à parler, le gardien du PSG peut respirer seul désormais, faire des gestes et réagir aux stimulations. Un sacré tout de force pour celui que l'on pensait condamné, et qui revient de loin.