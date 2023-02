PSG : les supporters parisiens remontés devant le Camp des Loges avant le Bayern

Au lendemain de la défaite du PSG à Monaco (3-1) en Ligue 1, entre 200 et 300 supporters étaient présents au Camp des Loges pour exprimer leur colère. Un rassemblement pacifique en signe d’avertissement alors que les Parisiens accueilleront le Bayern Munich mardi soir au Parc des Princes, en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Dimanche de gueule de bois pour le PSG. En plein doute depuis le début de l’année 2023, les champions de France ont subi un revers inquiétant samedi soir à Monaco (3-1) lors de la 23e journée de Ligue 1. Une défaite qui a mis en colère les fans parisiens présents au stade Louis II. Si Presnel Kimpembe a tenté d’apaiser les tensions après la rencontre, les supporters parisiens ne digèrent toujours pas cette mauvaise passe et encore moins l’attitude de certains joueurs.

Marquinhos dans le viseur des fans, Verratti hué

Ce dimanche, à deux jours du 8e de finale de Ligue des champions face au Bayern, mardi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport1), entre 200 et 300 fans se sont regroupés devant l’entrée du Camp des Loges pour exprimer leur colère et tenter d'échanger avec des joueurs. Un rassemblement pacifique même si la colère était bien présente : "On est juste là pour crier notre mécontentement, a rappelé l’un des leaders. S’ils ne veulent pas comprendre, tant pis. S’ils se font siffler sur le terrain et ne veulent plus venir applaudir après (comme Neymar et Messi depuis un an), c’est leur problème. Nous on aura fait passer le message. Hier (samedi), il y a des "frérots" qui se déplacent au stade. Notre capitaine (Marquinhos) ne se permet même pas d’aller les applaudir, de leur parler. Marco Verratti est passé sous les huées des supporters sans s’arrêter.

