Monaco-PSG: l'image forte de Kimpembe face aux supporters en colère

Entré en jeu en seconde période face à Monaco lors de la défaite du PSG (3-1), Presnel Kimpembe s'est adressé aux supporters parisiens et réclamé leur soutien dans cette période difficile pour le PSG.

C’est une scène assez inhabituelle par les temps qui courent. Les dernières semaines ont vu le PSG s’éloigner de ses supporters en même temps qu’il se perdait sur le terrain. A chaque fin de match, la plupart des joueurs manquaient à l’appel. Ce fut encore le cas samedi à Monaco. Gianluigi Donnarumma a d’abord été le seul à aller à leur rencontre, avant d’être imité par les jeunes.

Une distance mal vécue par le Collectif Ultras Paris, qui regrettait récemment l’absence de communication entre les supporters et leur équipe. En tant que joueur formé à Paris, Presnel Kimpembe sait l’importance de ce lien. C’est pourquoi le défenseur du PSG, qui effectuait son retour à la compétition ce week-end, a pris le micro pour s’adresser à eux et tenter de calmer leur colère.

"On va avoir besoin de vous les gars. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, il faut se remobiliser encore dans le vestiaire, sur l’équipe, il va falloir faire les choses comme il faut, mais on a encore besoin de vous, ne lâchez pas", a en partie déclaré Kimpembe (le reste de son intervention n’était pas audible).

Très appréciée par les supporters, l’initiative de Kimpembe a été saluée par des applaudissements nourris. Au micro de Prime Video, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a eu un mot pour les supporters, reconnaissant que la période était difficile, pour eux aussi. Le parcage visiteurs est longtemps resté muet, les ultras du CUP ayant décidé de ne pas chanter au coup d’envoi, et ce jusqu’à la 25e minute environ.

Les premiers chants ont alors retenti dans l’enceinte du stade Louis II, accompagnés de banderoles. Si l’initiative de Presnel Kimpembe devrait apaiser leur colère, l’effet ne pourrait être que temporaire si Paris est en mauvaise posture en Ligue des champions à l’issue du match aller contre le Bayern mercredi. Mais, au moins le temps d’un match, le CUP devrait donner de la voix pour porter son équipe vers un glorieux destin.