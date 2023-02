PSG - Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Ce dimanche, ne manquez pas le match retour entre le PSG et le LOSC. Les Parisiens doivent remporter ce duel, pour conserver leur avance dans le classement. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match PSG – Lille en direct !

Les Dogues ont pris la cinquième place du tableau, après deux victoires sur Rennes (1-3) et Strasbourg (2-0). Cependant, leur avance est précaire, car le stade rennais n’a qu’un point de retard sur le LOSC. Par ailleurs, le parcours de Lille en Coupe de France s’est arrêté en 8e de finale, à la suite d’une défaite contre l’OL (2-2, 4-2).

Regardeez le match sur la chaine de Canal+ Sport !

Cette saison, c’est la seconde fois que les hommes de Paulo Fonseca affrontent les Parisiens. Le match aller s’était alors soldé par une victoire du PSG (1-7). Ce match retour est donc l’occasion pour Lille de prendre sa revanche, et de se rapprocher de l’UEFA Champions League. Du côté de Paris, les joueurs de Christophe Galtier accumulent les revers, aussi bien en Ligue 1, en Ligue des Champions, qu’en Coupe de France. En plus, le défenseur marocain Achraf Hakimi s’est blessé au cours de la confrontation avec le Bayern. La série noire continue donc pour le club de la capitale, qui voit se rapprocher l’OM de la première place du tableau. Dans ces lignes, on vous dit tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct le choc PSG – Lille !

Match PSG – Lille en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre entre le PSG et Lille est retransmise en direct sur la chaîne CANAL+ FOOT, ce dimanche 19 février. L’arbitre désigné pour la rencontre est Willy Delajod. Il donnera le coup d’envoi à 13 heures, sur la pelouse du Parc des Princes. Vous pouvez suivre les rencontres de Ligue 1 Uber Eats chaque semaine via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT au prix de 34, 99 euros par mois pendant douze mois, avant un passage à 45, 99 euros par mois, avec engagement de 24 mois. En plus des matchs, CANAL+ propose des émissions dédiées à l’actualité sportive, des interviews, et des bonus.

