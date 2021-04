PSG-Lille: plusieurs cadres absents contre Lille et incertains face au Bayern

Le PSG devra composer sans Marco Verratti, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa ni Mauro Icardi ce samedi pour le choc de la 31e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lille (17h au Parc des Princes). Ils sont également incertains pour le quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi à l'Allianz Arena (en direct sur RMC Sport 1).

L’infirmerie se remplit au plus mauvais moment pour le PSG. Les champions de France devront se passer de plusieurs joueurs importants ce samedi pour le choc de la 31e journée de Ligue 1 face à Lille au Parc des Princes (coup d’envoi à 17h). La trêve internationale n’a pas épargné Marco Verratti et Danilo Pereira. L’international italien, qui a quitté prématurément sa sélection pour rejoindre Paris, souffre d’une contusion à la cuisse gauche. Il est forfait face aux Dogues et incertain face au Bayern Munich pour le quart de finale aller de Ligue des champions mercredi soir (à 21h en direct sur RMC Sport 1).

Verratti, Pereira, Icardi et Kurzawa absents face à Lille

Un nouveau point médical sera effectué dans 48h pour Marco Verratti, Danilo Pereira et Layvin Kurzawa. Le Portugais souffre quant à lui d’une contusion au mollet gauche. L’ex-joueur du FC Porto est forfait pour Lille. Ce sera le cas aussi de Layvin Kurzawa. L’arrière gauche, resté dans la capitale durant la trêve internationale, est en soins pour cause de douleurs musculaires aux mollets. Mauro Icardi ne participera pas lui non plus au match contre Lille. Mais l’avant-centre argentin a poursuivi son travail de reprise ce vendredi après sa lésion à la cuisse gauche.

Un doute pour Florenzi

Enfin, une décision sera prise samedi matin pour l'arrière droit Alessandro Florenzi, revenu aussi plus tôt à Paris après avoir été en sélection avec l'Italie. "On verra demain matin (samedi) s’il est apte pour jouer ou être dans le groupe", a déclaré Mauricio Pochettino, qui n'a pas souhaité se projeter sur le choc face au Bayern. "On verra l'évolution des blessés au jour le jour", conclut l'entraîneur argentin.