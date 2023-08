PSG – Lorient : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite de la première journée de Ligue 1 Uber Eats ce samedi soir. Pour son premier match, le PSG se déplace à Lorient. Voyons ensemble comment suivre le match en direct.

Pour les supporters du PSG comme pour ceux de Lorient, cette première rencontre entre les deux équipes est à suivre ce samedi dès 21 heures depuis les antennes de CANAL+ Foot et de CANAL+ Sport 360.

Durant toute la durée de la saison, les affiches du samedi soir seront proposées par CANAL+.

Le PSG remet son titre en jeu

Malgré le titre acquis l’an dernier, les joueurs du PSG ont parfois déçu lors de cet exercice 2022 / 2023. Pour l’ouverture de cette nouvelle campagne, les supporters et l’encadrement du club n’attendent qu’une seule chose : le titre en fin de saison. Si le contexte autour du club parisien est surtout focalisé sur « l’affaire Mbappé », les joueurs présents sur la pelouse chercheront à tout prix à décrocher la victoire. En face, Lorient espère évidemment profiter de ce contexte extra sportif pour créer la surprise. L’an dernier, le club breton avait alterné le bon et le moins bon pour finalement terminer l’exercice à la dixième place du classement avec un bilan comptable de 15 victoires, 10 matchs nuls et 13 défaites. Pour cette nouvelle saison, les Bretons viseront à nouveau le top 10 dans une Ligue 1 Uber Eats qui passe de 20 à 18 clubs.

Comment suivre PSG – Lorient ?

Ce match entre le PSG et Lorient est à suivre ce samedi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+ Sport et CANAL+ Foot.

